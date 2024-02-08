Миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства

Бизнесмен остался гражданином Хорватии и Доминики. Из российского гражданства он вышел еще в 2022 году. Теперь Анисимов въезжает в Россию только по бизнес-визе и не владеет больше никакими активами в стране. Он передал менеджменту свою бывшую компанию Coalco, как и «Большое Домодедово».

Это уже седьмой миллиардер, вышедший из российского гражданства за два года. Гражданство Доминики бизнесмен получил за 60 тысяч долларов в 1990-х, хорватский паспорт - в 2003 году, после того как инвестировал в недвижимость страны 11 миллионов долларов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «360» усомнился в том, что сменившим российское гражданство звездам когда-то будут снова рады на родине.