08 февраля 2024, 12:47

Миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства

РИА «Новости»
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Бизнесмен с состоянием в 1,6 миллиарда долларов, бывший владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов отказался от гражданства Российской Федерации. Об этом написал Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим миллиардером.

Бизнесмен остался гражданином Хорватии и Доминики. Из российского гражданства он вышел еще в 2022 году. Теперь Анисимов въезжает в Россию только по бизнес-визе и не владеет больше никакими активами в стране. Он передал менеджменту свою бывшую компанию Coalco, как и «Большое Домодедово».

Это уже седьмой миллиардер, вышедший из российского гражданства за два года. Гражданство Доминики бизнесмен получил за 60 тысяч долларов в 1990-х, хорватский паспорт - в 2003 году, после того как инвестировал в недвижимость страны 11 миллионов долларов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «360» усомнился в том, что сменившим российское гражданство звездам когда-то будут снова рады на родине.

Россия Бизнес Forbes
08 февраля 2024, 13:16
Надеждину отказали в регистрации на выборы президента
РИА «Новости»
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Бориса Надеждина официально отказали регистрировать кандидатом в президенты России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

«Проект на голосовании об отказе регистрации кандидата на должность президента РФ Надеждина отказать в регистрации. Коллеги, есть за? Кто против? Единогласно», - сказала она.

Надеждин в своем Telegram-канале заявил, что обжалует отказ Центризбиркома в Верховном Суде России. Он пояснил, что участие в президентских выборах в 2024 году - самое важное политическое решение в его жизни. От своих намерений отступать Надеждин не собирается.

ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. В голосах политика нашли «мертвые души». Надеждин призывал главу комиссии Эллу Памфилову перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на 10 февраля.

Ранее ЦИК отказался регистрировать Сергея Малинковича кандидатом на пост президента России. Комиссия признала недействительными почти 8980 голосов в его поддержку.

Элла Памфилова Суд ЦИК РФ Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:13
Визит Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали резонанс в России и США
РИА «Новости»
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Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с президентом Владимиром Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, любое интервью Путина является важным событием, а тем более - беседа с иностранным представителем.

Европейский союз решил не наказывать санкциями Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Ввести ограничения против журналиста предложил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстад.

США Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:03
Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке «Россия»
пресс-служба Минтруда России
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Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

На выставке 7 февраля состоялся Форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». В этот день состоялось более 130 мероприятий для всей семьи. Гимн прозвучал в рамках культурной программы, а в ходе деловой программы присутствующим представили основные достижения социальной политики в сфере поддержки семей с детьми. А главным событием развлекательной части стал «Большой детский зимний день рождения».

Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что социальная политика, проводимая в интересах детства, неразрывно связана с задачами поддержки семьи.

«Именно семья для нас является основной ценностью. Наша общая задача - сделать чтобы крепкая многопоколенная семья была основой России, и чтобы нас становилось больше», - подчеркнула Голикова.

С 1 февраля сумму маткапитала в России проиндексировали на 7,4%.

Выставки Дети Семья Россия Выставка-форум «Россия»
08 февраля 2024, 13:02
ЦИК отказался регистрировать Малинковича кандидатом на пост президента России
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата на выборах российского президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рассказала, что решение приняли единогласно.

«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутому политической партией „Политическая партия Коммунисты России“», - сказала она.

Заседание Центральной избирательной комиссии провели 8 февраля. Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей. ЦИК признал недействительными почти 8980 голосов в поддержку Сергея Малинковича.

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде 28 декабря. Политик заявил, что его команда уже подготовила программу , которую он представит избирателям во время сбора подписей. Одной из задач он назвал «победоносное завершение спецоперации».

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024

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