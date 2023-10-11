Микростудию за 7,8 миллиона рублей выставили на продажу в Москва-Сити
Микроапартаменты площадью 8,8 квадратного метра, расположенные в деловом центре Москва-Сити, выставили на продажу за 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщило издание «Российская газета».
Апартаменты в комплексе «Город столиц» включили в себя жилое пространство, которое практически полностью заняла кровать, а также крошечную прихожую, кухонную зону и санузел с душем.
По словам продавца микростудии, в ней уже выполнили отделку из высококачественных материалов и установили премиальную мебель и технику.
Ранее сообщалось о том, что национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу. Лот разместили на портале «ГИС Торги». Общая начальная стоимость недвижимости площадью в 119,5 квадратного метра составила свыше 24 миллионов рублей.