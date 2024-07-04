04 июля 2024, 08:39

Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»

РИА «Новости»
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В России существует список нерукопожатных деятелей культуры. Об этом ТАСС рассказал известный режиссер Никита Михалков.

По его словам, речь идет об артистах, которые трудятся внутри страны, но не поддерживают российскую политику. Михалков отметил, что они еще более опасны, чем покинувшие страну.

«Кто уехал, тех видно. А вот думающие и делающие все за спиной, но не желающие терять то, что могут заработать только здесь, это самые настоящие нерукопожатные», - уточнил он.

Михалков добавил, что настало время «отделить зерна от плевел».

«Дело не в репрессиях. Если ты живешь в стране, то можешь бороться с ее проблемами. Говорить вслух, что тебе не нравится. Но в основе этого должны быть уважение и любовь, а не стремление кому-то другому понравиться. Вот и все», - заключил режиссер.

Ранее Михалков заявил о мощном подъеме российского кино.

Россия Никита Михалков
04 июля 2024, 08:51
Володин запустил опрос о поправках по защите трудовых прав россиян
РИА «Новости»
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Законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства начнут рассматривать в Госдуме на этой неделе. Подробнее о поправках сообщил в своем Telegram председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что проект федерального закона призван защитить права работающих россиян.

В числе предлагаемых изменений есть постановление госнадзора за соблюдением работодателем обязательств перед сотрудниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не менее 30 календарных дней.

Для борьбы с формированием просроченной задолженности по зарплате предлагается создавать региональные межведомственные комиссии, продолжил Володин.

Еще одно предложение касается временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия сотрудника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

При локальном кризисе, по словам Володина, эта мера позволит людям не потерять стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а наниматель сможет в дальнейшем вернуть кадры в свой коллектив.

«При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», - заметил спикер ГД.

Также он решил поинтересоваться у подписчиков, насколько эти решения необходимы. Мнением пользователи делятся в комментариях к посту.

Госдума РФ Работа
04 июля 2024, 08:27
Третий подряд суточный тепловой рекорд допустили в Москве 4 июля
РИА «Новости»
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Жара до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, влиять на формирование погоды в столичном регионе будет теплый сектор циклона с запада и гребень антициклона с востока. С учетом этого в столице и окрестностях прогнозируется переменная облачность.

«Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве 32… 34, по области 30… 35 градусов тепла», - уточнил Леус.

Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метра секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба «В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха», - отметил специалист.

Пока для 4 июля он составляет 33,7 градуса, добавил Леус, а зафиксирован такой показатель был в 1938 году.

Ранее о сохранении очень жаркой погоды москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. В дневные часы он рекомендовал по возможности не выходить на улицу, особенно это касается беременных женщин, пожилых людей и детей.

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидают сильный ливень, грозу с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

Жара до 34 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода Погода в Москве Жара
04 июля 2024, 07:27
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Pixabay
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Россиян в июле ждет рост цен на автомобили, жилищно-коммунальные услуги и продукты, а стоимость недвижимости может снизиться. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

По его словам, повышение цен на продукты останется в пределах инфляции, за исключением тех, на которые влияет мировой дефицит. Это касается апельсинов, какао-бобов, кофе и сахара.

В автопроме снижения спроса ждать тоже не стоит, несмотря на проблемы с новым утилизационным сбором и высокой стоимостью кредитования. Поэтому падения продаж в деньгах не ожидается.

«После завершения программы льготной ипотеки недвижимость может упасть в цене. Не раньше августа-сентября придет тренд на стагнацию или снижение цен», - отметил экономист.

Ранее россиянам рассказали, как спасти сбережения от инфляции. Помогут вклады в рублях и ценные бумаги.

Инфляция
04 июля 2024, 07:17
Актер Смольянинов оставил в России долги почти на 170 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Покинувший Россию в 2022 году актер Артур Смольянинов* оставил долги на 164 тысячи рублей по невыплаченным штрафам и кредитам. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, 100 тысяч рублей из них - долг по кредиту. Также он не оплатил штраф на 30 тысяч рублей, который суд назначил ему в октябре 2022 года за дискредитацию российской армии.

Среди просрочек также есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние - в 2024 году.

В январе 2023 года министерство юстиции внесло Смольянинова* в перечень иностранных агентов, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов* в беседе с пранкерами заявил, что готов выступить перед украинскими националистами и сменить гражданство.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Долги Россия Актеры

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