22 июля 2024, 14:16

Михалков опроверг обвинения в «банном» доносе на Беркович

РИА «Новости»
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Кинорежиссер Никита Михалков признался, что ничего не говорил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о режиссере Евгении Беркович*. Об этом он заявил в эфире передачи «Бесогон ТВ».

Режиссер ответил на обвинения, озвученные журналисткой Юлией Таратутой в эфире канала «Дождь» **. Он рассказал, что никогда не парился в бане с Бастрыкиным, а спектакли Беркович* не смотрел. Михалков подчеркнул, что никогда ее не видел и не читал ее произведения.

Ранее суд приговорил Беркович* к шести годам колонии общего режима. Из-за скандального спектакля «Финист ясный сокол» ее признали виновной в оправдании терроризма.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** СМИ, выполняющее функции иноагента

Следственный комитет России Никита Михалков Дело Беркович и Петрийчук Евгения Беркович
22 июля 2024, 11:08
«Необходимо сделать это немедленно». В ГД предложили запретить хоррор-квесты
Unsplash
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Хоррор-квесты из раза в раз становятся местами чрезвычайных происшествий, их необходимо запретить. С таким предложением в комментарии 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов после новостей о гибели двух девушек в Махачкале.

Парламентарий напомнил, что участников квестов избивают до полусмерти. Часто происходят пожары или блокирование дверей.

«Все это наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей, а порой и вовсе лишает их жизней. Главный вопрос - сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно», - подчеркнул Колунов.

Он призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

«Абсолютно недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане», - добавил депутат.

Жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале стали девушки 19 и 25 лет. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.

Пожары Госдума РФ Депутаты
22 июля 2024, 10:41
Депутаты ГД предложили добавить на «Госуслуги» раздел о домашних животных
Unsplash
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Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Антон Ткачев предложили добавить на «Госуслуги» отдельный раздел о домашних животных. Направленное в Минцифры обращение появилось в распоряжении 360.ru.

Сайт предложили дополнить списком территорий с площадками, предназначенными для выгула домашних животных. Депутаты считают, что на сервисе должны быть услуги по записи в государственные ветклиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак.

Парламентарии призвали добавить на «Госуслуги» информацию о правилах выгула питомцев, установленных в субъектах.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что введение штрафов за выгул опасных собак без намордников поможет снизить число нападений питомцев на людей.

Депутаты Животные Госуслуги
22 июля 2024, 07:27
Свидетельство о рождении в России предложили снабжать фотографией
Unsplash
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В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал сопровождать документ фотографией ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщило РИА «Новости».

Народный избранник обратился с такой идеей к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По его мнению, свидетельство о рождении в нынешнем формате не позволяет идентифицировать ребенка, поэтому не имеет смысла. К тому же, по словам Хамзаева, оно слишком хрупкое, пачкается и рвется. Он предложил изменить внешний вид документа и обновлять его по мере взросления владельца.

«Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в три, семь, 10 лет», - заявил депутат.

Хамзаев предложил размещать фото ребенка в виде QR-кода, который считывался бы через сайт госуслуг. В этом случае к моменту получения паспорта у подростков уже имелся бы личный кабинет и опыт его использования.

Минздрав в 2020 году предлагал перевести свидетельства о рождении в электронный формат. Это позволило бы оформлять документ дистанционно.

Паспорта Дети Депутаты
22 июля 2024, 00:52
«Добились результата». Адвокат — об аресте пранкера Эдварда Била в Москве
РИА «Новости»
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Скандального блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство в Москве после того, как он прокатился на самокате по улицам Одинцова в форме сотрудника полиции и приставал к людям, размахивая поддельным удостоверением. Почему арест не остановит пранкера от розыгрышей на грани фола, объяснил ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

На вопрос, достаточно ли за мелкое хулиганство ареста на 13 суток , юрист ответил, что в рамках действующего законодательства это максимально возможное и максимально строгое наказание за совершенные блогером действия.

«Надо понимать, что действия так называемых пранкеров в данной ситуации носили явно умышленный характер», - заявил собеседник 360.ru.

Второй момент касается наличия умысла. По словам Горшкова, Бил и его напарник прекрасно понимали, что им за это грозит.

«Я глубоко сомневаюсь, что человек, который побывал в местах лишения свободы, совершая административное правонарушение, не понимает, что за это он вновь понесет наказание, в том числе, связанное с определенным лишением и ограничением свободы», - подчеркнул адвокат.

В заключение собеседник 360.ru отметил, что Бил с его приятелем добились результата, ведь их фамилии, их действия, а также в целом блогерскую деятельность начали обсуждать на всех массовых федеральных каналах.

Адвокаты Блогеры Россия Аресты Полиция Эдвард Бил Электросамокаты

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