Мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с трех сразу до 30%», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, министр Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами. С этого времени приезжие сдают экзамен только на государственных площадках.

До этого прошли проверки, выявившие многочисленные нарушения, связанные с приемом экзаменов у иностранцев. Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, с декабря количество пунктов, где мигранты могли его сдать, сократилось в пять раз по этой причине.

Этой весной в Москве следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных языковых сертификатов.

В конце июня сообщали о планах внести в Госдуму законопроект о введении экзамена по русскому языку для детей иностранцев.