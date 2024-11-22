«Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», - сообщил он.

Песков добавил, что проблему представляют не все мигранты, а только нелегальные.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, почему жители России зачастую испытывают неприязнь к мигрантам. Он заявил, что приезжим необходимо выучить русский язык, традиции и законы страны, в которую они едут работать.

Госдума предложила правительству 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди них - устный экзамен по русскому и запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.