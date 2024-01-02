Мигранты должны будут уведомлять МВД о начале работы в России

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», - говорится в приказе ведомства, который вступит в силу 7 января.

Приезжие смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке.

К ней придется приложить копию трудового договора или копию гражданско-правового договора на выполнение работ, причем во втором случае в форме необходимо указать сведения о соглашении, если оно было заключено в устной форме.

Уведомление можно будет передать лично или по почте. Возможен и третий вариант - подать через портал госуслуг в электронном формате, уточнил kp.ru.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что задержанных в новогоднюю ночь в городе мигрантов выдворят из России.