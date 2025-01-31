31 января 2025, 23:42

Мигрантов захотели наказывать за не знающих русский язык детей

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Мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу, предложили привлечь к ответственности. С такой инициативой выступило Минпросвещения России, документ нового проекта изучило РИА «Новости».

В нем говорится, что органы опеки и попечительства после проверки жилищно-бытовых условий иностранного гражданина будут направлять ее результаты в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Такие меры направлены привлечение родителей к административной ответственности за неисполнение обязанности по обучению ребенка.

Также в документе отметили, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, но в процессе обучения появились обстоятельства, указывающие на отсутствие должных знаний, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать единый экзамен на знание русского. До 1 мая правительство РФ определит единые требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Дети Школы Мигранты Русский язык Россия Экзамены
31 января 2025, 20:34
Лишенного сана за второй брак клирика включили в список лжесвященников РПЦ
РИА «Новости»
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Изгнанного с поста клирика Кинельской епархии Русской православной церкви Александра Лухманова включили в список сетевых лжесвященников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В ведомстве заявили, что Лухманова запретили в служении еще в 2023 году из-за того, что он вступил во второй брак. После церковный суд лишил клирика священного сана. Это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Но это не помешало Лухманову называть себя священником в интернете. Поэтому РПЦ включила его в список лжесвященников, чтобы защитить верующих.

В середине октября прошлого года объявивший себя богословом после лишения сана протодиакона Андрей Кураев объявил о переезде в Чехию. Он подчеркнул, что в новой стране намерен читать лекции, участвовать во встречах, а также «писать и творить».

Интернет РПЦ
31 января 2025, 19:25
Первый штраф за пропаганду чайлдфри выписали в России
РИА «Новости»
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В России впервые сообщили о наказании за мем о чайлдфри. Правоохранительные органы оштрафовали за пропаганду бездетного образа жизни 29-летнюю женщину. Об этом заявили в пресс-службе полиции Севастополя.

Силовики обнаружили нарушающие закон публикации в социальной сети жительницы Севастополя. В частности, в опубликованных мемах они заметили высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

«После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными», - подчеркнули в региональном управлении МВД.

Полицейские составили административный протокол в отношении нарушительницы. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей по решению суда.

В открытых источниках говорится, что это первый штраф, выписанный за пропаганду чайлдфри. Но раньше под эту же статью попал еще один житель Ставрополя.

Хотя случай считается отдельным, потому что административное дело завели за пропаганду нетрадиционных отношений , которые соседствуют в статье административного кодекса с запрещенным продвижением идей отказа от деторождения.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание может ждать тех, кто пропагандирует чайлдфри в интернете. Юрист призвал удалять публикации, сделанные до появления закона.

Штрафы Интернет Законы Севастополь Мемы Чайлдфри
31 января 2025, 19:09
Хинштейн извинился перед беженцами в Курске из-за проблем с питанием
РИА «Новости»
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Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично посетил пункт временного размещения «Олимпиец», где якобы перестали кормить беженцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, ему стало известно от жителей ПВР в лагере «Олимпиец» о том, что с 31 января их перестали кормить бесплатно.

«Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми», - отметил чиновник.

Врио главы Курской области добавил, что выяснилось наличие задолженности по питанию. Он пообещал выделить финансирование из резервного фонда, чтобы во всех ПВР региона люди были обеспечены едой. Также Хинштейн предупредил о кадровых выводах в связи с произошедшим.

О прекращении питания в ПВР ранее заявил курский общественник Валерий Моисеев.

По его словам, только у единиц беженцев есть возможность готовить на электроплитках.

Ранее Хинштейн признался, что у него нет доверия к местным чиновникам. Он предложил им уволиться в случае неготовности работать с возросшим объемом нагрузки.

Питание Беженцы Курская область Александр Хинштейн
31 января 2025, 14:35
«Клиническая русофобия». Захарова — о высказываниях про песню «Сигма-бой» в Европе
РИА «Новости»
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Попытки европейских политиков запретить российскую песню «Сигма-бой» являются безумием и клинической русофобией. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. <…> Это из разряда безумия», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что по такой логике европейские страны могут начать запрещать бурых медведей или наказывать части Мирового океана и Солнца, которые «касались России».

На прошлой неделе во время заседания Европарламента немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль заявила, что хит российской группы «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы , так как песня передает патриархальное и пророссийское мировоззрение, что негативно влияет на молодежь.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов в ответ на это сказал, что среди молодежи разных стран талант российских детей востребован , несмотря на попытки европейских политиков запретить их творчество.

Мария Захарова Песни Европа МИД РФ Русофобия

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