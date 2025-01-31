Мигрантов захотели наказывать за не знающих русский язык детей

В нем говорится, что органы опеки и попечительства после проверки жилищно-бытовых условий иностранного гражданина будут направлять ее результаты в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Такие меры направлены привлечение родителей к административной ответственности за неисполнение обязанности по обучению ребенка.

Также в документе отметили, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, но в процессе обучения появились обстоятельства, указывающие на отсутствие должных знаний, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать единый экзамен на знание русского. До 1 мая правительство РФ определит единые требования к уровню владения русским языком для мигрантов.