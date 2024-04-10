Мигрантов захотели лишать ВНЖ в России за правонарушения любой тяжести

«Преступление любой степени тяжести станет основанием для лишения вида на жительство или разрешения на временное проживание. В случае совершения тяжкого преступления мигрант отправится на родину вместе со своей семьей», - заявил он.

Список оснований для отказа в выдаче ВНЖ предложили дополнить пунктами о судимости, административных наказаниях, посягательстве на институты госвласти и пропаганде нетрадиционных ценностей. Слуцкий отметил, что России не нужны криминальные элементы и склонные к конфликтам люди.

Вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов призвал пересмотреть миграционную политику и обязать диаспоры нести ответственность за своих земляков. Он указал на необходимость искоренить коррупцию при сдаче экзамена на знание русского языка.

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ужесточении правил пребывания в России. Они предложили лишать мигрантов вида на жительство за любое правонарушение, а в случае тяжкого преступления - выдворять из страны. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об этом в Telegram-канале.