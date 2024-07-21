Мигрантов призвали учить ребенка русскому языку заранее

«Если вы с Россией связываете свою жизнь, хотите стать гражданином, хотите образования для детей, то как можно овладеть знаниями без русского языка? Если какая-то семья решает переехать и жить здесь, то они должны заранее работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», - сказал он.

Глава Рособрнадзора добавил, что ребенок мигранта должен хорошо знать русский язык, чтобы как минимум общаться со сверстниками и понимать культурный код страны.

«Язык - это поведенческий и культурный код. Ребенок должен знать русский язык, если он идет в российскую школу, где преподают на русском языке», - заключил Музаев.

Ранее стало известно, что мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку.