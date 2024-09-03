Мигрантов предложили выдворять из России за вмешательство в выборы

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Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предполагает штрафы до 10 тысяч рублей за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации.

Нилов обратил внимание на рост таких случаев. Например, управляющие компании в сфере ЖКХ активно привлекают мигрантов к агитации - иностранцы расклеивают и разносят материалы в пользу одного из кандидатов, а не занимаются услугами ЖКХ.

«Это как? Это за деньги наших граждан, вместо уборки улиц, вывоза мусора или благоустройства территории, приезжие коммунальщики влезают в избирательный процесс?» - возмутился парламентарий.

Он назвал подобные ситуации недопустимыми, а любой формат участия мигрантов в выборах - незаконным.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Согласно документу, мигранты не смогут менять место жительств или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.