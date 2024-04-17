Мигрантам запретят работать в такси на Камчатке
На Камчатке мигрантам запретят работать в сфере такси. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Солодов.
По его словам, решение вступит в силу в конце весны.
«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси», - подчеркнул он.
Эта мера наряду с ужесточением миграционной политики позволит сделать рынок в сфере пассажирских перевозок более безопасным.
Финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт».