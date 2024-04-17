17 апреля 2024, 04:06

Мигрантам запретят работать в такси на Камчатке

РИА «Новости»
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На Камчатке мигрантам запретят работать в сфере такси. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Солодов.

По его словам, решение вступит в силу в конце весны.

«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси», - подчеркнул он.

Эта мера наряду с ужесточением миграционной политики позволит сделать рынок в сфере пассажирских перевозок более безопасным.

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт».

Мигранты Такси Камчатка
17 апреля 2024, 04:38
Россиянам рассказали, какая доза кофе не может считаться безопасной
Freepik
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Взрослому человеку безопасно пить не больше четырех чашек американо в день. Об этом заявила нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе, ее слова передало РИА «Новости».

«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день», - сказала она.

Эксперт отметила, что злоупотребление кофеином вызывает бессонницу, тревожность, быстрый ритм сердца, тошноту, головные боли и изжогу. При этом реакция человеческого организма на разные порции кофе отличается. У кого-то одна чашка в день может вызвать вышеперечисленные проблемы.

«Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна», - объяснила специалист.

Ранее главный врач клиники «Мамма», онколог Антон Иванов рассказал, что кофе помогает в профилактике рака кожи. Также он предложил добавить в рацион семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты.

Кофе Болезни Врачи
16 апреля 2024, 20:32
Адвокат рассказал, кто займется воспитанием детей Блиновской после ухода мужа на СВО
РИА «Новости»
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Четырех детей блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея могут передать на воспитание родственникам. Адвокат Александр Добровинский рассказал «360», что этот вопрос будет решать опека.

«В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники - бабушки, дедушки, тети», - уточнил он.

Пока Елена или Алексей не вернутся домой, дети смогут находиться у бабушки с дедушкой, добавил Добровинский.

Ранее супруг блогера Елены Блиновской отправился по контракту в зону СВО выполнять боевые задачи. Он уже занялся сборкой дронов и их распределением между подразделениями. Его супруга отбывает наказание в изоляторе за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег.

Дети Задержание блогера Елены Блиновской
16 апреля 2024, 19:07
Снятие моратория на смертную казнь в России потребует изменений в Конституции
РИА «Новости»
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Отмена моратория на смертную казнь — вопрос изменения Конституции. Существует решение Конституционного суда России, которое препятствует этой мере, заявила кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании комитета Совфеда.

«Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов - прим. ред.) полномочия. Мы правоприменители - как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», - процитировало ее РИА «Новости».

Подносова добавила, что ее позиция по этому поводу совпадает с позицией экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, однако указала, что «не стала бы высказывать свое личное мнение». Лебедев ранее говорил о невозможности возвращения смертной казни в стране.

Ирина Подносова подчеркнула, что Верховный суд работает по принципу гуманизации уголовного законодательства, и тенденция продолжится.

Ранее ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что президент РФ Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, для него «жизнь каждого из сограждан бесценна».

Совет Федерации РФ Суд Смертная казнь Россия Конституция РФ
16 апреля 2024, 17:47
Появились кадры с подтягивающейся пандой Катюшей в Московском зоопарке
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Панда Катюша, родившаяся в московском зоопарке, продолжает расти и играть. Медвежонок осваивает новые «трюки» и даже пытается вскарабкаться по перегородке вольера. Ролик с маленькой пандой опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Она восхитилась поведением маленького зверя и поделилась с подписчиками кадрами с подтягиваниями Катюши. Позже Акулова добавила, что медвежонок во время своих упражнений не пострадал и остался очень доволен игрой.

Ранее посетители зоопарка засняли, как панда отобрала у своей мамы Диндин морковку. Кусок овоща оказался слишком большим и крепким для медвежонка, но Катюша все равно пыталась его сгрызть.

Детеныш панды уже достаточно подрос и свободно позирует для камер. Посетители даже смогли заснять, как Катюша вылизывает задние лапки и с интересом наблюдает за людьми, сидя на бревнах. Скоро медвежонка переведут в большой и более просторный вольер павильона «Фауна Китая». Когда Катюше исполнится четыре года, ее отправят в Китай для поисков «жениха», сообщил RT.

Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка

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