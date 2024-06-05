Мигранта-транссексуала выдворили из России за пропаганду ЛГБТ

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Мигранта Самима Хамдамкуйла привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Суд установил, что он публиковал в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии в обнаженном виде, подписи к которым содержали противозаконные призывы.

Мигранта отправили под административный арест на 15 суток, а также оштрафовали на две тысячи рублей, когда выяснилось, что он нарушил режим пребывания в России. Когда срок ареста закончится, его выдворят из страны.

Сам он представлялся под именем Раксаны Марие и предлагал услуги сексуального характера, сообщило издание «Говорит Москва».

Опубликованные фото как раз и сопровождали подобные объявления. Сам мужчина признал свою вину, заявив полицейским, что является трансвеститом.

В конце мая стриминговый сервис «Иви» оштрафовали за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений на сумму 1,2 миллиона рублей.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.