Представители министерства указали Тому Додду на неприемлемые агитплакаты британских диппредставительств во время выборов президента России. Дипломаты пояснили, что эти публикации направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях.

В ведомстве назвали такую деятельность вмешательством во внутренние дела страны, а также давлением на независимую избирательную систему и способом повлиять на результаты выборов.

В министерстве подчеркнули, что эти действия нарушают принципы дипломатического общения и не согласуются со статусом посольства Соединенного Королевства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал «обиженным» лидерам Европы извиниться перед Владимиром Путиным. Он посоветовал встать в очередь в приемную к российскому президенту и рассказать о всех своих грехах.