МИД уличил Пашиняна в неприемлемых выпадах против России

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«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», - указали в министерстве.

Также в МИД выразили уверенность, что «последние сентенции» Пашиняна стали подтверждением сделанных ранее выводов о том, что деструктивные процессы в Армении, которые инспирирует Запад , носят системный характер.

Премьер этой страны, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России, констатировали представители ведомства. При этом Россия со своей стороны всегда соблюдала свои союзнические обязательства и уважала армянскую государственность.

«Самоотверженная деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе <…> - прямое подтверждение сохраняющейся приверженности России выполнению своей крайне непростой миссии», - подчеркнули в МИД.

Однако Никол Пашинян в своем послании об этом предпочел умолчать. Кроме того, как указали в ведомстве, во многом из-за непоследовательной позиции армянского руководства застопорилась реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов.

Сейчас власти Армении также не демонстрируют заинтересованность в решении проблем в Нагорном Карабахе. Зато в армянских СМИ развернулась «настоящая антироссийская вакханалия», добавили в министерстве.

В МИД выразили уверенность, что армянская сторона совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, превращая республику в заложника западных геополитических игр.