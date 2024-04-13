13 апреля 2024, 19:58

МИД России ответило на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

РИА «Новости»
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Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии.

«Еще раз подтверждаем уважение Россией Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование коллег в МВД дополнительно это подчеркивает», - указала дипломат.

МВД начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы, которые поступили от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ходе профилактического обхода правоохранители попросили жительницу квартиры в доме на Нижегородской улице предъявить документы, но та отказалась, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовало привлечь виновных к ответственности.

Киргизия Мария Захарова Россия Полиция
13 апреля 2024, 18:35
Жена Петросяна случайно раскрыла тайну рождения дочери
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Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальной сети подтвердила завирусившийся слух о том, что ее дочь Матильда рождена от суррогатной матери. Об этом сообщил kp.ru.

Бруханова и Петросян в марте объявили, что во второй раз стали родителями, девочку назвали Матильдой. Во время общения с подписчиками Татьяна подтвердила, что ребенок родился 13 октября.

Брухунова является заядлой театралкой и старается не пропускать ни одной премьеры. Накануне рождения ребенка ее никто беременной не видел, что позволяет считать, что Матильда появилась на свет от суррогатной матери.

При этом сама Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Она отмечала, что просто не выносила беременность на публику.

СМИ писали, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко оказалась шокированной новостью, что у него родился еще один ребенок.

Дети Евгений Петросян
13 апреля 2024, 08:51
Паслер заявил о возможном выходе на плато ситуации с паводком в Оренбурге
РИА «Новости»
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Уровень реки Урал в Оренбурге не повышается в течение четырех часов, вероятно, он вышел на плато. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, утром в субботу уровень воды достиг отметки 1171 сантиметров.

«Мы рассчитываем, что больше не будет повышения, это плато. Ситуация стабилизируется, а после этого начнется спад. Но обстановка сложная, пик паводка в ряде территорий еще впереди. На илекском направлении мобилизуем силы и средства», - подчеркнул глава региона.

Также Паслер заявил, что в Орске уровень реки снизился на 23 сантиметра.

«Уровень Урала в Орске сократился еще на 23 сантиметра. Город продолжает возвращаться к нормальной жизни и освобождаться от воды», - написал он.

Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщила, что уровень воды в реке Сакмара также идет на снижение. За прошедшие сутки река убавила в уровне 25 сантиметров и в настоящее время находится на отметке 753 см.

Ранее более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 03:31
Праздник Ипатия Чудотворца. Что можно и нельзя делать 13 апреля
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В субботу, 13 апреля, церковь отмечает день Ипатия Чудотворца. В народе святого считают защитником от бесплодия, который помогает сохранить беременность и легко родить.

В этот день супругам нельзя спать врозь, чтобы не привлечь беду. Также запрещено ревновать близкого человека и ссориться с ним.

Ряд запретов в день Ипатия Чудотворца касаются и детей. Мальчики и девочки должны не отлучаться от мамы, которой нужно их целовать и обнимать. Если ребенка коснется чужой человек, то с ним может случится несчастье.

Следуя традициям, в этот праздник нужно заняться уборкой в доме и избавиться от ненужного хлама. Нельзя оставлять немытую посуду или нестиранные вещи. А вот если на рассвете постричься и умыться, то это поспособствует очищению перед Пасхой.

Ипатьев день приходится на время Великого поста, поэтому верующие должны соблюдать ограничения в питании и отказаться от развлечений. В пищу нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Также с православным праздником связано много погодных примет. Если утром 13 апреля шел дождь, это является предвестником того, что лето будет холодным. А если подул сильный ветер, то нужно ждать ливня.

Полный православный календарь на 2024 год можно найти на сайте «360».

Праздники Беременность Питание Запреты Религия
13 апреля 2024, 02:29
«Мобилизованы не только местные ресурсы». Весь Урал, ХМАО и ЯНАО объединились против паводка в Кургане и Тюмени
РИА «Новости»
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После наводнения в Оренбургской области под угрозой паводка оказались территории еще двух регионов — Курганской и Тюменской. О том, какие меры принимают местные власти по подготовке к приходу «большой воды», и какие северные территории откликнулись на беду жителей Урала, в интервью Ura.ru рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

После наводнения в Оренбургской области под угрозой паводка оказались территории еще двух регионов - Курганской и Тюменской. О том, какие меры принимают местные власти по подготовке к приходу «большой воды», и какие северные территории откликнулись на беду жителей Урала, в интервью Ura.ru рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, в Тюменской области есть свои зоны риска - Ишим и Ялуторовск, которые еще в 2017 году «максимально попали под удар водной стихии». Здесь при отсыпке дамб ориентируются на большую высоту, чем дает Гидрометцентр.

Жителей оповещают и готовят к эвакуации на тот случай, если вода все же зайдет в населенные пункты. Главы территорий делают все, чтобы в пунктах временного размещения создать максимально комфортные условия на время проживания людей во время паводка.

В Курганской области действуют по такому же алгоритму, активно наращивая дамбу. По словам Якушева, глава региона Вадим Шумков провел большую работу, чтобы привлечь силы и средства на эти цели.

Тем более, что паводок в Кургане ожидается уже в начале следующей недели. В городе работает много добровольцев - студентов и работников предприятий.

«В Курганской области, кстати, мобилизованы не только местные ресурсы. Пришла техника из Свердловской и Челябинской областей. По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский с Ямало-Ненецкий округа», - подчеркнул полпред.

По его словам, это пример межрегионального взаимодействия в важном вопросе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что паводок в регионе начнется с разлива реки Ишим.

Урал Наводнения Тюмень Курган Россия Наводнение в Оренбургской области

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