МИД России ответило на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии
Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии.
«Еще раз подтверждаем уважение Россией Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование коллег в МВД дополнительно это подчеркивает», - указала дипломат.
МВД начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы, которые поступили от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ходе профилактического обхода правоохранители попросили жительницу квартиры в доме на Нижегородской улице предъявить документы, но та отказалась, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.
Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовало привлечь виновных к ответственности.