МИД России ответило на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальной сети подтвердила завирусившийся слух о том, что ее дочь Матильда рождена от суррогатной матери. Об этом сообщил kp.ru.

Бруханова и Петросян в марте объявили, что во второй раз стали родителями, девочку назвали Матильдой. Во время общения с подписчиками Татьяна подтвердила, что ребенок родился 13 октября.

Брухунова является заядлой театралкой и старается не пропускать ни одной премьеры. Накануне рождения ребенка ее никто беременной не видел, что позволяет считать, что Матильда появилась на свет от суррогатной матери.

При этом сама Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Она отмечала, что просто не выносила беременность на публику.

СМИ писали, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко оказалась шокированной новостью, что у него родился еще один ребенок.