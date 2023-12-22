22 декабря 2023, 06:49

МИД России не поддержал высказывание Прилепина о присоединении Узбекистана

РИА «Новости»
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Предложение писателя Захара Прилепина присоединить к России Узбекистан не отражало позицию страны. Это его личное мнение, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

«Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», - заявила она.

Мария Захарова подтвердила, что союзнические отношения России с Узбекистаном переживают подъем. По ее словам, они основываются на взаимном уважении суверенитета, равноправия, добрососедства и невмешательства.

Представитель МИД заявила, что привлечение трудовых мигрантов отвечает интересам страны. Для того, чтобы упорядочить этот процесс и сделать его более взаимовыгодным, российская сторона начала работу над комплексом организационных, информационных и нормативных мер.

Захар Прилепин на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» предложил присоединить к России территории бывшего СССР, откуда приехало много мигрантов, и обучить их жителей русскому языку еще на родине. Он привел в качестве примера Узбекистан. Из-за этого высказывания посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД республики.

Мигранты Мария Захарова МИД РФ Узбекистан
22 декабря 2023, 04:34
Юрист объяснил, кого ждут штрафы за отсутствие умных счетчиков электричества
Freepik
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В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм», кому придут штрафы.

По словам юриста, по закону, после прекращения действия моратория власти смогут штрафовать поставщиков и сетевые организации, но не конечных потребителей энергии. Впрочем, энергетические компании могут в ответ на штрафы повысить тарифы для населения.

С другой стороны, мораторий на штрафы могут и продлить, заявил юрист. Это будет связано со сложной экономической обстановкой и необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах , которые вступят в силу с 1 января 2024 года. В частности, увеличатся штрафы в области обеспечения безопасности газового оборудования: недопуск в квартиру специалистов газовой службы будет стоить гражданам от пяти до 10 тысяч рублей. Вырастут штрафы за нарушений пожарной безопасности - до 15 тысяч. А незаконная перепланировка «обойдется» собственникам жилья в 2,5 тысячи рублей.

В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм» , кому придут штрафы.

Штрафы Электричество
22 декабря 2023, 04:12
Россиян предупредили о магнитных бурях с 22 по 24 декабря
Unsplash
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Россиян предупредили, что в период с 22 по 24 декабря ожидаются магнитные бури до четырех баллов. Об этом сообщило петербургское издание «Главсовет».

«Четыре балла - не сильно большое значение, но метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание. Рекомендуется не перетруждаться, больше отдыхать, находиться на свежем воздухе», - уточнило издание.

Согласно прогнозам, эти дни станут сложными для метеозависимых людей. Ожидается новый удар мощностью до четырех баллов. Хорошая новость, что эта буря станет завершающей в 2023 году.

В пятницу, 22 декабря, ожидается малая геомагнитная буря, которая достигнет максимально четырех баллов. Наиболее заметна она будет в вечернее время.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в ближайшее время новых магнитных бурь не ожидается. По его словам, начиная со вторника, 19 декабря, состояние магнитосферы колеблется от слабо возмущенной до возмущенной. Через пять дней все должно полностью утихнуть.

До этого климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева рассказала, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури
22 декабря 2023, 02:10
Роскачество нашло кишечную палочку в восьми марках красной икры
Freepik
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Специалисты Роскачества выявили кишечную палочку в восьми марках красной икры. Информация об этом появилась на сайте национальной системы мониторинга.

Всего специалисты службы исследовали 24 марки красной икры. И в трети из них обнаружили кишечную палочку. Это марки «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

Шесть товаров не прошли тест на микробную безопасность, в пяти количество соли не соответствует ГОСТу.

Зато во всей исследованной икре специалисты Роскачества не нашли патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, и личинок паразитов.

Ранее эксперты рассказали «360», чем грозит кишечная палочка в икре , и как выбрать этот продукт к новогоднему столу, чтобы не отравиться.

Роскачество Продукты
22 декабря 2023, 00:22
Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта
РИА «Новости»
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Российские пограничники начали изымать у соотечественников загранпаспорта, имеющие опечатки в написании фамилии, имени или дате рождения. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока только два россиянина попали в такую ситуацию.

«Первый случай - опечатка в имени, второй случай - пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», - сказала Ломидзе.

Новые правила , определяющие основания для признания заграничных паспортов недействительными, вступили в силу 11 декабря. Теперь любые неточности могут стать поводом для аннулирования паспорта.

Ранее адвокат Кирилл Данилов назвал случаи, при которых загранпаспорт могут признать недействительным. Одной из причин является утрата документа. Кроме того, основаниями послужат изменения фамилии, имени или отчества владельца удостоверения личности. Также не будет иметь силы паспорт, для оформления которого использовались поддельные данные.

Паспорта Правила Россия

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