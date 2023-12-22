МИД России не поддержал высказывание Прилепина о присоединении Узбекистана

«Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», - заявила она.

Мария Захарова подтвердила, что союзнические отношения России с Узбекистаном переживают подъем. По ее словам, они основываются на взаимном уважении суверенитета, равноправия, добрососедства и невмешательства.

Представитель МИД заявила, что привлечение трудовых мигрантов отвечает интересам страны. Для того, чтобы упорядочить этот процесс и сделать его более взаимовыгодным, российская сторона начала работу над комплексом организационных, информационных и нормативных мер.

Захар Прилепин на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» предложил присоединить к России территории бывшего СССР, откуда приехало много мигрантов, и обучить их жителей русскому языку еще на родине. Он привел в качестве примера Узбекистан. Из-за этого высказывания посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД республики.