МИД порекомендовал россиянам серьезно обдумать поездки за рубеж

В документе отмечено, что поездки в США и страны Запада частным образом чреваты серьезными рисками. По словам Марии Захаровой, в последнее время часто практикуется схема с выманиванием за границу граждан России, к которым у американских властей есть какие-либо претензии.

«Настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее МИД предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США.