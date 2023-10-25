МИД не зафиксировал новых предложений от США по обмену Пола Уилана

«МИД не фиксировал по своим каналам в последнее время никаких дополнительных идей и предложений от американской стороны на этот счет», - подчеркнул он.

О том, что Штаты подготовили новое предложение для обмена осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана, днем ранее сообщил CNN.

Представитель Госдепа, слова которого привел телеканал, указал, что работа по возвращению осужденного в США продолжается.

Уилан является бывшим морпехом США, у него есть американское гражданство, а также гражданства Великобритании, Канады и Ирландии. По делу о шпионаже его задержали в декабре 2018 года в отеле в Москве.

Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам тюрьмы. Свою вину Уилан не признал.