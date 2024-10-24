24 октября 2024, 23:16

МИД назвал фейком ролик с Лавровым, которому «наступили на ногу»

РИА «Новости»
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Появившиеся в интернете ролики с комментарием главы МИД Сергея Лаврова, которому якобы наступили на ногу на саммите БРИКС в Казани, сгенерированы нейросетями. Об этом сообщило МИД РФ в Telegram-канале.

В четверг, 24 октября, в соцсетях появились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед министром прошла женщина, которая якобы наступила ему на ногу.

После этого Лавров оторвался от записей и сказал ей вслед несколько слов. Интернет-пользователи начали выяснять, что именно произнес министр, пытаясь прочесть его речь по губам.

«Фейку поверили не все: в Telegram -каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: „Проходи быстрее“?» - отметили в сообщении министерства.

Кадры с праздничного концерта на саммите БРИКС в Казани ранее обсудили в Сети. Вечернюю программу начали с известной русской композиции «Калинка». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс.

Сергей Лавров МИД РФ БРИКС Саммит БРИКС 2024
24 октября 2024, 22:42
Массовый сбой произошел в работе Telegram
РИА «Новости»
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Россияне сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram, они оставили почти 800 жалоб. Такие данные привели на сайте Downdetector.

На неполадки в работе мессенджера чаще всего жаловались пользователи из Тверской области, Краснодарского края, Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Отмечается, что пользователи Telegram не получают уведомления о сообщениях. Также наблюдаются проблемы с работой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Telegram Работа
24 октября 2024, 18:24
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики «Сокол»
РИА «Новости»
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Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол», которая занималась в том числе производством зефира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация о случаях отравления людей зефиром без сахара. Компания X5 Group объявляла, что торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru на фоне публикаций о жалобах покупателей приостановили продажу зефира с мальтитным сиропом.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит проверку в отношении ООО „Кондитерская фабрика „Сокол“, производителя зефира „Жизель“ и зефира „Классический“ без сахара из сети супермаркетов „ВкусВилл“», - заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб сырья и готовой продукции, холодной и горячей воды, а также смывов для лабораторных исследований продукции.

В пресс-службе добавили, что специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм и правил, у продукции отсутствовало подтверждения сроков годности.

Ранее стало известно, что фабрика «Сокол» подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян. Коммерческий директор компании Михаил Шамис заявлял, что Роспотребнадзор получил документы, подтверждающие безопасность продукции.

Еда Роспотребнадзор
24 октября 2024, 17:26
Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени Росфинмониторинга
Global Look Press
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества, связанным с фальшивыми письмами от Росфинмониторинга. Злоумышленники рассылают уведомления о подозрении человека в финансировании преступной деятельности, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В письмах мошенники от имени ведомства пытаются выманить личные данные, обещая, что это поможет в разрешении возникших вопросов. При этом сами представители Росфинмониторинга подчеркнули, что не отправляют подобные уведомления.

В связи с участившимися случаями мошенничества Роскомнадзор допускал, что может начать блокировку звонков мошенников, использующих мессенджеры для своих противоправных действий.

Россиян также стали чаще атаковать мобильными банковскими троянами. С января число заражений банковскими мобильными вирусами возросло в 3,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

Мошенничество
24 октября 2024, 12:47
Ученикам нижегородской школы показали непристойное видео
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В одной из школ Нижнего Новгорода учитель включил ученикам седьмых классов видеонарезку с полуобнаженными девушками и представителями нетрадиционной сексуальной ориентации*. Кадры с урока завирусились в социальных сетях.

По словам источника 360.ru, детям демонстрировали драматический фильм «Громкое дело», который сняли в Нидерландах в 2020 году.

В школе, по его словам, есть традиция: в конце каждой четверти подросткам показывают какую-либо киноленту.

«Ну и вот так получилось, что учитель решил этот включить. Просто показывали, как менялась музыка, в ней пропагандировали гомосексуализм*», - отметил собеседник 360.ru.

В школе отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе МВД Нижнего Новгорода сообщили, что полиция уже начала проверку по факту появления в Сети материалов о демонстрации в школе противоправных действий.

По предварительной оценке, нарушения не установлены. В части демонстрации видео в скором времени ситуацию прокомментирует правительство региона, отметили в ведомстве.

Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» писал, что дети были смущены и не желали смотреть транслируемые кадры.

Ранее стало известно, что певца Филиппа Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ* среди детей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Дети Школы Видео ЛГБТ

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