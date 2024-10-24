МИД назвал фейком ролик с Лавровым, которому «наступили на ногу»

В четверг, 24 октября, в соцсетях появились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед министром прошла женщина, которая якобы наступила ему на ногу.

После этого Лавров оторвался от записей и сказал ей вслед несколько слов. Интернет-пользователи начали выяснять, что именно произнес министр, пытаясь прочесть его речь по губам.

«Фейку поверили не все: в Telegram -каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: „Проходи быстрее“?» - отметили в сообщении министерства.

Кадры с праздничного концерта на саммите БРИКС в Казани ранее обсудили в Сети. Вечернюю программу начали с известной русской композиции «Калинка». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс.