Метеорологическая зима пришла в Москву 17 ноября

Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала месяца

Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Столбики термометров опустились до -2,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. Ну, а к утру минимум составил -2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября», - написал он.

Леус добавил, что мишувшей ночью в минус ушли не только столичные метеостанции, но и в области. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса. Самой теплой точкой региона стали Серебряные пруды. Здесь минимум составил -1,1 градуса.

Кроме этого, в ночь на 17 ноября на дорогах Москвы образовалась гололедица. Поэтому водителям рекомендовали внимательно отнестись к ситуации и заранее ехать на пониженной передаче.