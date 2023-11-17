Метеорологическая зима пришла в Москву 17 ноября
Сегодня, 17 ноября, в Москву пришла метеорологическая зима. В столице выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой температуры, сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.
«Произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», - написал он.
По словам Тишковца, сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.