03 декабря 2023, 12:44

Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву

РИА «Новости»
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Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах со снежным накатом», - предупредила Позднякова.

Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега - настолько увеличится высота сугробов.

«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода - это сегодня днем и ближайшей ночью», - добавил Позднякова.

Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.

«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», - подчеркнула метеоролог.

Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до - 13 градусов, в субботу днем - до - 20 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
03 декабря 2023, 11:37
Половина россиян отказалась смотреть новогодние огоньки по телевизору
РИА «Новости»
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Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению — 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Сервис провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к новогодним огонькам. Согласно исследованию, лишь 11% респондентов планируют провести праздник за просмотром передач.

Специалисты увидели корреляцию между планами провести праздник перед телевизором и уровнем заработка. Против просмотра новогодних передач выступили 48% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, 44% - с зарплатой 50-80 тысяч рублей и 37% - респондентов, получающих меньше 50 тысяч рублей.

Исследование также показало, что большинство людей, отказавшихся смотреть новогодние передачи, не имеют детей.

Ранее психолог дал россиянам несколько рекомендаций, как справиться с тревожностью перед Новым годом. По его мнению, побороть страхи поможет активный досуг, который будет держать человека в тонусе.

Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению - 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Исследования Новый год Телевидение
03 декабря 2023, 10:48
Омичка отправила «ведьме» по почте шесть килограммов золота для «чистки ауры»
piqsels
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Жительница Омска отправила подмосковной «ведьме» из социальных сетей шесть килограммов золота. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К женщине обратилась «потомственная колдунья», которая якобы обнаружила у нее порчу и негативную энергию в ауре. Незнакомка пообещала улучшить состояние, если жительница Омска передаст ей все свои золотые украшения. «Ведьма» объяснила, что золото - «негативный» металл, который якобы мешает очищению ауры.

Женщина с помощью почты отправила украшения на два миллиона рублей на указанный адрес в Щелково, после чего «целительница» увидела моментальное очищение кармы. Позже жительница Омска потребовала вернуть ей ювелирные изделия. Подмосковная «ведунья» согласилась отдать украшения в обмен на 430 тысяч рублей.

По информации издания, женщина действительно прислала золото назад, но только часть - один килограмм драгоценностей. После этого омичка обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обманули 47-летнюю женщину , вынудив ее взять кредит на крупную сумму. Злоумышленники убедили местную жительницу перевести на их счет около четырех миллионов рублей.

Золото Щелково
03 декабря 2023, 09:48
Омбудсмены России и Украины договорились о дополнительных посещениях военнопленных
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец решили провести несколько дополнительных посещений военнопленных. Стороны уже составили план-график. Об этом РИА «Новости» заявила Москалькова.

Украина Армия Конфликт на востоке Украины
03 декабря 2023, 05:08
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в церковный праздник 4 декабря
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Православные верующие отмечают в декабре один из основных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В православии этот день является непреходящим, его стабильно отмечают 4 декабря.

С праздником связано много поверий и традиций. Наши предки считали, что соблюдение обычаев поможет добиться достатка и лишит тяжелых невзгод. В такое время начинали работать зимние Введенские ярмарки, где продавали угощения, разрешенные в период Рождественского поста.

Как отмечают праздник Также на ярмарках можно было купить символ праздника - резные и расписные сани для радостных зимних катаний. Снежный транспорт запрягали быстрыми конями. В них садились молодые люди и устраивали оживленные катания наперегонки. По традиции сезон езды по снежным дорогам открывали пары, которые недавно заключили брак.

Потом люди продолжали веселье за круглым столом. Лучшими угощениями считали вареники, булки и баранки. Введение во Храм Пресвятой Богородицы всегда отмечали с песнями, плясками и пиршеством.

Что нельзя делать Зимний праздник связывали с сезонными переменами и считали 4 декабря окончательной датой прихода зимы. В этот день запрещали заниматься грязной работой и рукоделием.

Также было не принято топить баню и ходить на погост. Девушкам не следовало делать прически, стричь и красить локоны. Нежелательно давать деньги в долг. Предки считали, что если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы что-то отдать, то вещь никогда не вернется в прежние руки.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил о роли церкви. По его словам, она является неотделимой от жизни общества.

Православие Религия

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