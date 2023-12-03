Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву
Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах со снежным накатом», - предупредила Позднякова.
Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега - настолько увеличится высота сугробов.
«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода - это сегодня днем и ближайшей ночью», - добавил Позднякова.
Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.
«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», - подчеркнула метеоролог.
Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до - 13 градусов, в субботу днем - до - 20 градусов.