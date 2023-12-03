Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву

«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах со снежным накатом», - предупредила Позднякова.

Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега - настолько увеличится высота сугробов.

«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода - это сегодня днем и ближайшей ночью», - добавил Позднякова.

Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.

«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», - подчеркнула метеоролог.

Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до - 13 градусов, в субботу днем - до - 20 градусов.