15 февраля 2024, 10:21

Метель не помешала работе аэропортов Московского региона

РИА «Новости»
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Сильная метель не помешала работе аэропортов столичного региона. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Московского региона работают штатно», - указали в ведомстве.

Речь идет о Шереметьеве, Домодедове, Внукове и Жуковском. Рейсы по метеоусловиям там не отменяли. Также самолеты не уходили на запасные аэродромы. Однако пассажиры Шереметьева пожаловались на задержку одного из рейсов. Кадры обстановки в воздушной гавани появились в распоряжении «360». Самолет должен был вылететь в 08:00 по московскому времени. Но выход на посадку отменяли два раза.

Столичный регион ранее накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что из-за осадков сильно ухудшилась видимость. В московских аэропортах она составляла 600 метров. В Шереметьеве видимость была 800 метров.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Жуковский Аэропорт Внуково
15 февраля 2024, 10:08
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в четверг
РИА «Новости»
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Москва попала в полосу атмосферного фронта, в результате чего в четверг, 15 февраля, ожидается серьезный снегопад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что мегаполис засыплет снегом гряда атмосферного фронта. Погода будет облачная, ожидаются осадки, а местами метель. До 14-15 часов дня может быть ухудшение видимости до 500-1000 метров.

«Ветер, снег и высокая влажность сделают впечатление от погоды еще более „холодным“», - отметил метеоролог.

По словам Леуса, столбики термометра будут варьироваться между значениями от -9 до -11 градусов, а по Подмосковью - от -7 до -12 градусов.

Порывистый ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не поменяется и достигнет отметки 758 милиметров ртутного столба - выше нормы.

В пятницу, 16 февраля, временами пройдет снег, а температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 09:55
Пробки в Москве достигли отметки в 8 баллов в четверг
РИА «Новости»
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Пробки в Москве достигли восьми баллов в четверг, 15 февраля, из-за снегопада. Информация появилась на платформе сервиса «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, большие трудности с проездом наблюдаются в центре мегаполиса. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юго-западе, юге.

Сильные заторы видны на Москворецкой, Котельнической набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - от Петровского до Страстного бульвара, на улице Тверская.

Проблемы движения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в сторону обоих направлений. Хуже всего на севере, северо-западе, западе, юго-западе. Отдельные трудности есть на западе, северо-западе, юго-востоке МКАД.

На Москву обрушился сильный снегопад и метели в ночь на четверг. Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков.

Пробки Водители Снегопад Москва
15 февраля 2024, 09:27
Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг
РИА «Новости»
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В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился очередной снегопад среди ночи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта, в результате чего пришли сильные снегопады и метели. Снег пошел в период между часом и двумя ночи.

Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков, а на других метеостанциях выпало от одного до трех миллиметров снежного покрова, а в Новой Москве - четыре миллиметра.

«При этом основная масса снегопадов еще только подбирается к Москве», - предупредил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, что высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 08:48
Несовершеннолетним захотели запретить посещать точки торговли алкоголем
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить запретить лицам моложе 18 лет посещать алкогольные секции магазинов и специализированные алкомаркеты. Письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщил RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы региональные и федеральные власти предпринимают серьезные усилия по снижению уровня потребления спиртных напитков и табакокурения в стране.

«В отношении алкогольных товаров эти ограничения порой нарушают. Это связано с тем, что представленная на полках магазинов алкогольная продукция визуально доступна каждому посетителю крупного продуктового маркета или алкогольного магазина», - написал депутат в письме.

В связи с этим Хамзаев предложил рассмотреть введение запрета на посещение несовершеннолетними гражданами алкогольных магазинов, а также создать закрытые алкогольные секции в общих продуктовых магазинах.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива.

Алкоголь Депутаты Магазины

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