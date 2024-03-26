26 марта 2024, 23:11

«Металлические конструкции поплавлены». Рабочие рассказали о разборе завалов в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Разбиравшие завалы после теракта в Crocus City Hall рабочие рассказали, что в сгоревшем концертном зале расплавились даже металлические конструкции. Об этом«Известиям» сообщил бригадир Владимир Шуньков.

Разбиравшие завалы после теракта в Crocus City Hall рабочие рассказали, что в сгоревшем концертном зале расплавились даже металлические конструкции. Об этом «Известиям» сообщил бригадир Владимир Шуньков.

Рабочие разбирали завалы вместе с сотрудниками МЧС, причем работали добровольно и круглые сутки. По их словам, несущие конструкции были сильно повреждены огнем.

«Там все разрушено, полностью повреждено огнем, что аж металлические конструкции поплавлены, высокая температура была», - рассказал Шуньков.

Строитель Александр Москаленко признался, что работать было не сложно и физически, и морально. Он добавил, что был нанесен большой урон.

Ранее китайский студент Ван Хай Вэй около стихийного мемориала возле Crocus City Hall нарисовал картину с большим количеством красных цветов, олицетворяющих кровь погибших людей.

Этим вечером началась панихида по жертвам теракта. Она проходит у мемориала погибшим возле Crocus City Hall. В результате нападения террористов погибли 139 человек.

Спасатели МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 22:51
«К нам террористы не пошли». Иерей рассказал о спасении 60 человек из Crocus City Hal в храме
РИА «Новости»
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Сбежавшие из атакованного террористами Crocus City Hall люди укрылись в ближайшем храме. За помощью обратились около 60 человек, рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме, иерей Василий Лосев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

По его словам, в день трагедии прошла служба, а уже вечером он находился вне собора.

«Примерно в 20:30 мне поступил звонок от дежурного нашего храма, который сообщил, что масса людей движется по мосту через Москву-реку. И часть людей, это было около 60 человек, попросились к нам в храм. Люди были без верхней одежды. Мы предоставили им укрытие», - рассказал иерей.

Лосев добавил, что им самим нужно было сориентироваться, понять, что происходит. К этому моменту уже в СМИ появились сообщения о совершенном теракте. При этом было неизвестно, сколько террористов напали на Crocus City Hall.

Настоятель позвонил главе Красногорска Дмитрию Волкову, сообщив, что к ним пришли люди, а также о готовности оказать всю необходимую помощь. Тех, кто попросил об укрытии, разместили в безопасном месте в храме, добавил Лосев.

Иерей признался, что у них были опасения, что террористы смогут пойти в направлении Павшинской поймы, поэтому он попросил сотрудника выключить свет в храме, так как у них прозрачные двери и видно, кто находится внутри.

«Святитель Николай обезопасил, сберег нас от этого нападения. В нашу сторону террористы не пошли», - подчеркнул он.

Люди находились в храме около часа, а потом стали разъезжаться по домам. Раненых среди них не было, как и тех, кто мог нуждаться в экстренной помощи.

«Просто собор стал местом, где люди смогли принять дальнейшее решение, сориентироваться. Никакого особого героизма в действиях наших сотрудников нет. Ничего в этом такого особенного нет. Только в самой ситуации. Люди оказались в нужном месте и в нужное время», - резюмировал настоятель Никольского собора.

Священники Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 22:28
Студент из Китая нарисовал картину мемориала около Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Олицетворяющие кровь погибших красные цветы нарисовал на своей картине студент из Китая Ван Хай Вэй около стихийного мемориала возле Crocus City Hall. В беседе с «360» молодой человек пояснил, что учится в Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова, где получает докторскую степень.

Иностранец подчеркнул, что нападение боевиков на концертный зал, которое привело к большому количеству жертв, его неприятно поразило. Он отметил, что к мемориалу приходит большое количество плачущих людей, что заставляет его сердце страдать еще больше.

Выход охватившему его горю Ван Хай Вэй нашел через живопись. Своей картиной он решил показать, что людям сегодня необходим мир, а не кровопролитие. Поэтому он нарисовал на картине большое количество красных цветов.

После нападения боевиков на Crocus City Hall , жертвами которого стали 139 человек, стихийные мемориалы появились во многих городах России. Иностранцы приносили цветы и свечи к посольствам , выражая общую скорбь по погибшим.

Даже спустя четыре дня после нападения количество цветов и детских игрушек на стихийных мемориалах только увеличилось. Об

Генпрокуратура РФ Картины Россия Студенты Китай Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 22:22
«Настоящие герои». Губернатор Брянской области наградил военных за задержание террористов
РИА «Новости»
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка «Ахмат-Россия», участвовавших в задержании террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вручил заслуженные награды военнослужащим группировки прикрытия госграницы министерства обороны РФ, в составе которой бойцы полка „Ахмат-Россия“, отличившимся в ходе задержания террористов. Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны», - написал глава региона.

Богомаз поблагодарил военных за совместные действия по задержанию опасных преступников. Он добавил, что благодаря их работе террористы понесут заслуженное наказание.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу вечером, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Злоумышленники ехали по трассе М-3 «Украина» со скоростью более 140 километров в час. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сотрудник СОБРа рассказал, что один из террористов пытался спрятаться, сидя на дереве.

Задержания Награды Военные Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 21:50
«Плакали и молились». Гардеробщик из Crocus City Hall рассказал о спасении людей
Телеканал «360»
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Московский школьник Эмиль Гусейнов в день нападения террористов на Crocus City Hall работал в большой гардеробной. При помощи юноши и его коллег несколько десятков человек выбрались из здания и не попали под огонь боевиков. В беседе с «360» Эмиль рассказал, что испытал сильный страх за свою жизнь, но старался действовать по инструкции.

Он подчеркнул, что после первых же выстрелов вместе с другими сотрудниками и гостями центра побежал к ближайшей двери, которая вела к выходу.

«Ее не могли открыть минут пять. Мы сидели, плакали, молились, успокаивали людей, через какое-то время открыли дверь, и мы пошли по коридору. Люди плакали, звонили родным, кто-то оставался в зале, но в итоге вышли на улицу», - рассказал подросток.

Эмиль подчеркнул, что страх не помешал ему действовать по инструкции, предусмотренной на случай подобных происшествий. Но в толпе, которую он выводил на улицу, потерялся его одноклассник. Отправиться на его поиски мешали правила безопасности, поэтому только оказавшись на безопасном расстоянии от концертного зала, юноша сначала позвонил родителям, а потом стал набирать номер пропавшего друга. Но телефон оказался недоступен.

«Я чувствовал сильную панику. У меня друг работал здесь, и мы с ним потеряли связь. И мы едем в машине домой, и я не знаю, что мне делать и как с ним связаться, как узнать, где он и что с ним. Он мне набрал с телефона прохожих, и я выдохнул», - добавил собеседник «360».

Подросток подчеркнул, что предсказать нападение на концертный зал было невозможно. Проскальзывающие мысли о реальной опасности для жизни молодой человек старался отбросить и переживал за тех, кто не успел убежать из зала.

«Я старался помогать тем людям, которым мог помочь», - пояснил он.

На вопрос о возвращении на работу Эмиль ответил положительно, но добавил, что пока возьмет небольшую паузу, чтобы пережить все, что с ним случилось. Нападение боевиков заставило его пересмотреть взгляд на некоторые вещи.

Нападение на концертный зал Crocus City Hall произошло 22 марта. Группа вооруженных мужчин устроила массовый расстрел зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Общее количество жертв составило 139 человек. Но их число могло стать намного больше.

Работающие на площадке подростки толпами выводили людей, стараясь спасти как можно больше, показывая самые безопасные пути для выхода на улицу.

Терроризм Концерты Школьники Стрельба в Crocus City Hall

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