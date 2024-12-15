«Место волшебства». Дед Мороз открыл резиденцию в Химках и принял первых гостей

В специальной комнате можно написать письмо и отправить через почту Деда Мороза. Послания доставят в Великий Устюг к празднику. Если указать обратный адрес, то ответ обязательно придет.

«Резиденция работает у нас уже третий год подряд. К нам приходят новые лица, новые детишки, всегда очень превосходная атмосфера, все уходят довольные. Это место, куда дети приходят рассказывать свои сокровенные желания и мечты. Это место волшебства, которое дарит настоящее полноценное детство», - рассказала пресс-секретарь Объединенной дирекции парков городского округа Химки Светлана Горячева.

Посетить резиденцию можно до 29 декабря. Вход свободный.

Перед новогодними праздниками в «Артишоке» пройдут мастер-классы, экскурсии, программы и ярмарки мастеров.

Накануне в Люберцах на базе местного отделения партии «Единая Россия» начала работу «Мастерская Деда Мороза». В первый же день ее посетили более 30 юных жителей округа.