15 декабря 2024, 18:02

«Место волшебства». Дед Мороз открыл резиденцию в Химках и принял первых гостей

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Дед Мороз открыл свою резиденцию в Химках. Штаб-квартира зимнего волшебника находится в выставочном комплексе «Артишок». В гости к любимому герою уже прибыли первые посетители.

В специальной комнате можно написать письмо и отправить через почту Деда Мороза. Послания доставят в Великий Устюг к празднику. Если указать обратный адрес, то ответ обязательно придет.

«Резиденция работает у нас уже третий год подряд. К нам приходят новые лица, новые детишки, всегда очень превосходная атмосфера, все уходят довольные. Это место, куда дети приходят рассказывать свои сокровенные желания и мечты. Это место волшебства, которое дарит настоящее полноценное детство», - рассказала пресс-секретарь Объединенной дирекции парков городского округа Химки Светлана Горячева.

Посетить резиденцию можно до 29 декабря. Вход свободный.

Перед новогодними праздниками в «Артишоке» пройдут мастер-классы, экскурсии, программы и ярмарки мастеров.

Накануне в Люберцах на базе местного отделения партии «Единая Россия» начала работу «Мастерская Деда Мороза». В первый же день ее посетили более 30 юных жителей округа.

Праздники Химки Новый год Дед Мороз
15 декабря 2024, 16:05
Патриарх Кирилл призвал делиться богатством
РИА «Новости»
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Богатство — это божий дар, которым нужно делиться с другими людьми. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова привело РИА «Новости».

Богатство - это божий дар, которым нужно делиться с другими людьми. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам главы РПЦ, Господь испытывает человека богатством. Следует замечать нуждающихся в деньгах и помогать им не по обязанности, а по совести, подчеркнул Кирилл.

«Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению», - добавил патриарх.

Он также заявил, что материальные блага не даются для того, чтобы кто-то «ездил на Ferrari» и «отдыхал на заграничных курортах». Состояние души зависит не от количества денег, а от подлинного внутреннего мира, заключил Кирилл.

Беременным в московской больнице святителя Алексия стали раздавать письма в поддержку рождения ребенка от лица патриарха Московского и всея Руси.

РПЦ Деньги Патриарх Кирилл
15 декабря 2024, 13:02
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ
РИА «Новости»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в Telegram‑канале сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Представитель федерации Константин Собянин ранее заявил РИА «Новости» , что прославленная спортсменка находится в реанимации после перенесенного инсульта.

«Первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, Раиса Сметанина находится в реанимации без сознания и подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Давайте помолимся за ее здоровье, выздоровление и жизнь!» - написал Семенюк.

Глава региональной федерации добавил, что для всего лыжного спорта Сметанина является легендарной фигурой.

Сметаниной 72 года, она выигрывала золото Олимпийских игр в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Лыжница стала первой в истории спортсменкой, выигравшей на зимних Играх 10 медалей.

Спортсмены Больницы
15 декабря 2024, 11:02
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе
РИА «Новости»
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Установленная на Соборной площади в Кремле главная елка России оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили столицы в Европе к празднованию Рождества и Нового года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главную новогоднюю елку в Кремль с 2007 года доставляют из Московской области, ее родиной в третий раз подряд стал Можайский городской округ. В нынешнем году возраст 30-метровой красавицы - 90 лет, размах нижних ветвей - восемь метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

Среди натуральных деревьев Европы эта елка оказалась второй по высоте. Выше нее лишь украшающая Вену елочка - 34 метра. На третьем месте и всего лишь метром ниже оказался новогодний символ в Риме.

Ранее астролог Елена Кузнецова в беседе с 360.ru объяснила, какие ритуалы необходимо провести в новогоднюю ночь , чтобы сбылись все мечты.

Европа Россия Новый год
15 декабря 2024, 10:01
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов
РИА «Новости»
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На следующей неделе Государственная дума рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей от табака, кальянов и вейпов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, эти изделия негативно влияют на здоровье молодого поколения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Парламентарий напомнил, что инициативы предлагают ужесточить ответственность за продажу никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, сырья для производства и устройств для потребления.

«За эти правонарушения административные штрафы увеличиваются в несколько раз - до двух миллионов рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае повторного нарушения, 10 декабря закон приняли в первом чтении», - написал Володин.

Ранее стоматолог Алексей Сошников предупредил, что вейп может спровоцировать появление микротрещин в эмали зубов.

Дети Курение Госдума РФ

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