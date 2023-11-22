Место Долуды на посту атамана Всероссийского казачьего общества занял Кузнецов

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Другим указом президент назначил на этот пост Виталия Кузнецова.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», - отметили в тексте документа.

Казачий генерал и ветеран боевых действий Кузнецов родился 19 мая 1980 года в Азербайджане. Имеет множество наград различных силовых ведомств.

В начале ноября он рассказал о первоочередных задачах в статусе кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества.

«Основной фронт работы - это участие казаков в СВО, гуманитарная помощь фронту. Помощь раненым, поддержка семей, которые остались без кормильца, всех семей, где погибли наши воины, герои, казаки», - подчеркнул он.

Еще одно приоритетное направление, по его словам, - работа с молодежью.

«Что будет после нашей Победы - зависит сегодня от всех нас. Я убежден, что необходимая четкая системная работа на будущее казачества», - указал Кузнецов.

Речь опубликовали на сайте Терского войскового казачьего общества.