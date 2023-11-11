Места в очереди за билетами на «Щелкунчик» стали продавать за 100 тысяч рублей

По словам стоящих в очереди людей, место в первой сотне предлагают по цене от 100 тысяч рублей. А вот стоимость места в середине стоящих уже дешевле.

«Перекупщики готовы продать места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей», - рассказали очевидцы.

Ранее жители Москвы пожаловались на многочасовую очередь в театр. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди, стоимость которых варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Столичная прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.

Источник «360» сообщил, что стоящей за билетами на балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. К театру вызывали скорую помощь. Из-за повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра решило ввести специальный график продаж билетов.