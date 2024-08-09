09 августа 2024, 19:55

Мессенджер Signal заблокировали В России

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Роскомнадзор заблокировал возможность пользоваться мессенджером Signal в России. Причиной тому послужили нарушения законодательства, объяснили журналистам РИА «Новости» в ведомстве.

Там уточнили, что доступ к сервису пришлось закрыть, чтобы предотвратить использование мессенджера в террористических и экстремистских целях.

На днях журналисты агентства сообщали, что представители Роскомнадзора за первые шесть месяцев этого года оштрафовали владельцев платформ TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram почти на восемь миллионов рублей.

Площадки наказали за отказ мониторить социальные сети на запрещенный контент, а также за неисполнение обязанности размещать информацию, предусмотренную законом.

Мессенджеры Роскомнадзор Блокировки
09 августа 2024, 19:40
Более 8 тысяч специалистов поучаствуют во Всероссийской неделе охраны труда
РИА «Новости»
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Всероссийская неделя охраны труда стартует 10 сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Участвовать в нем будут крупнейшие компании страны: Росатом, «Газпром», Ростех, сообщил Минтруд России.

На форуме обсудят обеспечение безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, обмен лучшими производственными практиками.

«Всего в мероприятиях примут участие свыше восьми тысяч специалистов», - отметили в министерстве.

Отраслевыми темами станут безопасность работников в нефтегазовой отрасли, на атомной и угольной промышленности, в металлургии и ретейле. Впервые в истории недели охраны труда пройдет эстафета кадетов по пожарно-спасательному спорту, показ спецтехники и средств защиты.

В прошлом году прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Среди победителей оказалась директор подмосковного пансионата Наталья Балясникова. Ее наградили в номинации «За созидание и долголетие в профессии».

Ростех Россия Газпром Ретейл конкурсы Промышленность Наука Росатом
09 августа 2024, 16:20
«Никак не мешает». Сексолог — о влиянии сексуальных расстройств на вождение авто
Unsplash
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Минздрав предложил включить расстройства сексуального предпочтения в новый перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но эта задумка чревата рядом последствий. Напрашивается и вопрос о том, кто сможет точно установить заболевание, и вопрос о связи между вождением и сексуальной ориентацией. Эту тему 360.ru подробно прокомментировала семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

Она объяснила, что расстройства половой идентификации и сексуальной ориентации никак не влияют на возможность управлять машиной.

«У нас есть масса лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые прекрасно могут управлять транспортным средством», - отметила Никитина.

По ее словам, хорошим водителем может оказаться даже педофил. Она объяснила, что такого человека необходимо ограничивать в социальном плане, но на его водительский опыт болезнь никак не влияет.

«Даже если человек - педофил, что очень плохо и что требует социального ограничения, но, чисто теоретически, это водить машину ему никак не мешает. Другой вопрос - с социальной точки зрения, с социальных норм. Надо сделать так, чтобы он не водил группы детей, не работал в школе и так далее», - добавила сексолог.

Даже если расстройства в сексуальной сфере внесут в список заболеваний, встанет вопрос о том, кто будет это проверять.

«Здесь, наверное, они хотят приравнять это к психическим заболеваниям. Но тут вопрос опять же очень большой. Кто будет это устанавливать?» - подчеркнула собеседница 360.ru.

Она назвала идею Минздрава некорректной и усомнилась в том, что ее можно будет воплотить в реальности.

«Мне кажется, пытаются перегнуть палку и найти [черную] кошку в черной комнате», - заключила психотерапевт.

Ранее Минздрав разработал проект закона об ограничениях на управление транспортными средствами. В перечень расстройств личности и поведения вошли фетишизм, вуайеризм, педофилия, а также другие болезни.

Минздрав ЛГБТ Машины Водители
09 августа 2024, 12:44
«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области
Телеканал «360»
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Тульский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры региона о признании военными преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков в Тульской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава областного надзорного ведомства Игорь Грицаенко.

Заявление в суд направили по поручению генпрокурора Игоря Краснова во исполнения поручения президента России в рамках масштабного проекта «Без срока давности».

В Зале Славы музея на первое заседании собрались журналисты, сотрудники учреждений культуры Тульской области, члены региональных ветеранских организаций, студенты ист фака ТГПУ им. Толстого, члены поисковых отрядов.

Грицаенко отметил, что прокуратура Тульской области, изучив архивные и иные материалы в настоящем процессе представит бесспорные доказательства совершения с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и иных культурных ценностей.

«Признание факта геноцида поможет нам сохранить память о жертвах войны, предотвратить повторение страшных событий прошлого и построить более справедливое и мирное будущее», - подчеркнул он.

С момента начала Великой Отечественной Войны прошло более 80 лет, но поисковики продолжают находить свидетельства жестоких преступлений нацистов, целью которых было уничтожение советского народа.

Сотрудники прокуратуры в рамках подготовки материалов проанализировали архивные документы, рассекреченные региональным ФСБ материалы, опросили краеведов, поисковиков. Специалисты провели колоссальную работу, чтобы найти живых свидетелей преступлений фашистов, проживавших в период оккупации на территории региона.

Суд выслушал доказательства, представленные в процессе стороной истца и свидетеля - ветерана ВОВ Валентина Огнева, а затем объявил перерыв для предоставления прокурору возможности обеспечить явку иных свидетелей для дачи пояснений по существу гражданского дела.

Суд Великая Отечественная война
09 августа 2024, 12:23
«Будет новый бренд». Бакальчук — об изменениях в Wildberries
РИА «Новости»
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После объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries обновит существующий логотип. Об этом в интервью РБК рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Wildberries как бренд точно остается. Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип», - отметила она.

Разработает его рекламное агентство, но пока неизвестно какое именно. Сначала компания займется организационными вопросами, а затем созданием нового бренда.

Маркетплейс Wildberries завершил процесс объединения с рекламным оператором Russ. Теперь компания официально называется РВБ.

Муж Татьяны Бакальчук Владислав ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries.

Основательница маркетплейса слухи опровергла и сказала, что разводится с супругом. Она подала на мужа в суд.

Но Владислав уверен, что семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он предрек скорое отстранении Татьяны от управления Wildberries. Якобы жена его не слушала и допустила большую ошибку.

Реклама Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

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