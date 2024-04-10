Меры соцподдержки в разных регионах России решили выровнять

«Начнем встречу с мероприятий, которое ваше министерство проводит для выравнивания мер социальной поддержки различных регионов страны», - сказал Путин.

Котяков в ходе встречи с президентом рассказал о развитии системы «Социального казначейства», в том числе о предоставлении услуг и начислении выплат граждан страны.

«В целях поддержки традиционных семейных ценностей и семей с детьми в нашей стране за последние годы было сделано многое. Уверен, что проводимая вместе с субъектами России работа еще способна многое предложить по выработке эффективных решений, направленных на повышение рождаемости», - доложил министр.