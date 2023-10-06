Меры господдержки «Почте России» определят после аудита расходов
Совет директоров «Почты России» поручил организовать независимый аудит ее расходов, по итогам которого определятся меры господдержки компании. Об этом написал РБК со ссылкой на представителя Минцифры.
«Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки», - заявил собеседник издания.
В руководстве рассчитывают на рефинансирование долга, который к концу прошлого года достиг 153,5 миллиарда рублей, на докапитализацию примерно в 117 миллиардов, а также послабления в регулировании. Компания надеется на возможность закрыть часть убыточных отделений и снизить норматив по частоте доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров и с пяти до трех - для муниципальных. В «Почте России» отмечают, что компания несет больше затрат, чем другие игроки, из-за разницы в регуляторных условиях, а долги не позволяют инвестировать в развитие.
По данным источника РБК, в Минцифры считают недопустимым закрытие любых отделений «Почты России». Звучащие предложения подобного рода «похожи на пугалку», отметил в беседе с изданием другой федеральный чиновник.