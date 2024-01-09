Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за угрозы диверсий

По его словам, владивостокское управление образования получило информацию о том, что 9 января в школах города дежурили сотрудники МВД. Причиной стали сообщения о якобы готовящихся диверсиях. Представитель муниципалитета отметил, что об этом рассказали сами директора школ.

В декабре меры безопасности усиливали в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В частности, выборочно проверялись машины.

На прошлой неделе в городе нашли подозрительный предмет, из-за чего полиция оцепила центральный район. Этим предметом оказалась страйкбольная граната , которую отправили на утилизацию. В МВД не уточнили, были ли пострадавшие.