Меры безопасности на объектах транспорта усилили после теракта в Crocus City Hall

После трагедии в Crocus City Hall пользователи в соцсетях продолжают делиться своими переживаниями о состоянии пострадавших, выражают соболезнования близким жертв нападения. Но нашлись и те, кто в своих комментариях скатился до уровня преступников, устроивших бойню в концертном зале. Авторы подобных изречений сами стали похожи на террористов, считает обозреватель «360» Михаил Ракитский.

В Петербурге задержали Николая Конашенка , в Башкирии - Рустама Абсалямова, попались на глумливых комментариях о случившемся в «Крокусе» даже иностранцы, все они оправдывали терроризм.

Да, именно так - оправдывали терроризм. В Уголовном кодексе есть соответствующая статья - 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». За такое могут «закрыть» на срок до семи лет.

Сейчас найдутся те, кто скажет, что это «свобода слова», что нельзя сажать людей за комментарий в интернете. Серьезно? Можно просто оправдать человека, который говорит, что преступники «ошиблись», устроив бойню в концертном зале, потому что получилось «мелковато»? Жертвами теракта, по последним данным МЧС, стали 143 человека.

Конечно, все эти блогеры и комментаторы сейчас просят прощения , называя свои перфомансы «катастрофической ошибкой», они готовы сейчас что угодно говорить, лишь бы получить поменьше. Согласитесь, это немного напоминает поведение той самой четверки , которая тоже тряслась во время задержания.

Как можно оправдать убийц? Чем отличаются комментаторы от террористов? Я сейчас про внутреннее, не про масштаб содеянного.

Посадить бы такого блогера перед человеком, который потерял в этой трагедии всю семью (а такие, к сожалению, есть), и предложить ему сказать в лицо все, что он понаписал в интернете.

Что-то мне подсказывает, что исход такого диалога весьма предсказуем.