Мэрия Перми объяснила поиски исполнителя для уничтожения техники Apple

Чиновники уточнили, что технику закупили в период с 2000 по 2016 год. За время использования она сломалась. Проведенная экспертиза установила, что ремонт обойдется в немалую сумму, так как найти запчасти для устаревших моделей сложнее.

Поэтому администрация провела аукцион для выбора подрядчика, который займется уничтожением гаджетов. Победителем стала фирма «АЙ ТИ МАКС». За свои услуги исполнитель получит 1282 рубля и 44 копейки.

По данным Ura.ru , всего в перечнь на уничтожение внесли 22 позиции, включая планшет Apple iPad, ноутбуки ASER и ASUS, сканер HP, многофункциональное устройство Canon, смартфон Samsung и цифровой фотоаппарат SONY.

Исполнителю запрещено разбирать электронику на запчасти, а все найденные во время уничтожения драгоценные металлы нужно сдать в специальную приемную организацию, а полученные средства передать в администрацию города.

Внимание на объявленный властями Перми тендер обратил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В своем Telegram-канале он объяснил такое решение официальным запретом для государственных служащих и чиновников использовать технику Apple.