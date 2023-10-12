Мэрия Москвы утвердила инвестиционную программу на 2024–2026 годы

Читайте нас в:

Инвестиционную программу утвердили в мэрии Москвы на 2024–2026 годы, сделав акцент на транспортную инфраструктуру и социальные объекты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что за три года здесь планируют построить и отдать в распоряжение города порядка 760 различных социальных объектов: школы и детские сады, поликлиники и больницы и другие.

«Введем 35 километра линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, в проекте заложено 265,5 километра дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов. Вдобавок по плану завершение формирования Московского скоростного диаметра.

Градоначальник столицы заявил, что за это время построят 6,5 миллиона квадратных метров жилой площади, в том числе и по программе реновации. У домов организуют комфортную среду для жизни: современные дворы, парки и зоны для отдыха.

Вместе с инвесторами возведут 307 социальных объектов. В их число войдут: лечебный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира, спорткомплекс на улице Москворечье, новые корпуса МГТУ имени Баумана.

По плану также обновление Дворца спорта «Лужники» и кинотеатра «Полярный» и реставрация нескольких павильонов ВДНХ. Помимо этого, завершат создание Национального космического центра и продолжат развитие некоторых других объектов и площадок социальной значимости.

Ранее стало известно, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность в 2024–2026 годах.