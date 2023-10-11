Мэрия Москвы рассказала о городском бюджете на 2024–2026 годы
Городской бюджет города Москвы сформировали на 2024-2026 годы. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как стало известно из сообщения, половину запланированных расходов направят на социальную поддержку горожан, образование, культуру и другие блага.
«Бюджет развития: строительство и реконструкция метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования - составит 44% расходов», - отметил Собянин.
По его словам, в эту сумму заложены льготы - пособия и выплаты - для пожилых людей, семей с детьми и инвалидов. Минимальный размер пенсии с городской доплатой поднимут до 24 500 рублей в месяц.
Кроме того, на комплексную материальную помощь могут рассчитывать и участники СВО, а также члены их семей.
На проект «Столичное здравоохранение» сделают акцент. Для благосостояния и поддержания здоровья москвичей представят бесплатные лекарства, профилактику заболеваний, качественную медицинская помощь и другое.
Мэр города отметил, что для обновления московский школ запустят масштабную программу обновления. Кроме того, осуществление реновации ускорят. Предприниматели и компании также не останутся обделенными.
Ранее стало известно, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям.