Мэрия Белгорода назвала фейком сообщения о комендантском часе

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«Конечно, это фейк. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации», - указали в публикации.

В региональном оперштабе также отметили, что Белгородская область практически каждый день подвергается информационным атакам со стороны Украины.

Сирену ракетной опасности включали 29 марта в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 15 воздушных целей. Мирные жители не пострадали, повреждения получили жилые дома, административные здания и автомобили.