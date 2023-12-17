17 декабря 2023, 15:54

Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией

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На улицах Воронежа появились огромные снежные кучи, которые местные жители назвали в честь мэра города Вадима Кстенина. На них так и написали «Гора имени Кстенина». Градоначальник в своем Telegram-канале сообщил, что снежные навалы уберут.

«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других - независимо от того, именные они или нет - будут обязательно убраны», - заявил он.

Кстенин добавил, что службы борются с последствиями снегопадов в круглосуточном режиме. Дорожники расчищают магистрали и другие проезды в усиленном режиме. Мэр попросил жителей с пониманием относиться к сложностям, с которыми столкнулись все.

Глава Воронежа отдельно поблагодарил жителей, которые помогали убирать дворы в городе и раскапывать машины.

«Такое единение дорогого стоит. „Управляшки“ очень сильно подвели город и горожан», - подчеркнул он.

Сильные метели обрушились на несколько городов России. Под снежными завалами оказалась и Москва.

Высота снежного покрова в столице 17 декабря стала рекордной для этого дня за всю историю наблюдений. Но теперь в регион пришла первая оттепель, которая продержится всю неделю.

Россия Машины Снегопад
17 декабря 2023, 16:01
Украину уличили в попытке выкачать все ресурсы Крыма
Unsplash
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Крым при Украине и сейчас — это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

Крым при Украине и сейчас - это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

При Украине из республики пытались выкачать все ресурсы и ничего не делали для ее развития. При РФ на полуострове появились новые дороги, аэропорт, больницы и школы, напомнил Карякин.

«Мне как крымчанину это очень приятно. Моя семья голосовала за присоединение Крыма. И, конечно, я поддерживал присоединение с самого начала, с 2014 года об этом официально заявил, и тут же попал под шахматные санкции», - поделился гроссмейстер.

Он добавил, что остался верен своей позиции и поддержал спецоперацию, когда она началась.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что Украину ждет территориальный развал в ближайшее время. Он назвал деградацию страны очевидной.

Крым Украина
17 декабря 2023, 15:59
«Мы стали одной командой». Алаудинов заявил, что Путин приведет Россию к победе
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Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне — и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

«Победа Владимира Путина - единение нашего народа. Мы стали одной семьей, одной командой», - заявил он.

По словам Алаудинов, победа в спецоперации уже закрытый вопрос для России. Нет никаких сомнений, что Путин приведет страну к победе. Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента настоящим мужчиной, который верит в Россию и ее жителей.

Съезд «Единой России» походит на площадке выставки-форума «Россия». Его участники поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году.

Ранее партия завила, что направит все возможные усилия , чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах одержал Путин. Секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал нынешнего лидера высшим примером силы, стойкости и человечности.

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне - и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

Россия Владимир Путин
17 декабря 2023, 15:27
Путин 18 декабря проведет встречу с победителями чемпионата «Профессионалы»
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Президент Владимир Путин запланировал на 18 декабря встречу со школьниками и студентами, которые стали победителям Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также с их наставниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре. Во время мероприятия школьники от 14 лет и студенты колледжей состязались в различных видах мастерства.

Участники соревнований показали свои умения в промышленной автоматике, в ремонте беспилотных летательных аппаратов, в корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности и по другим направлениям.

«Участники показали свои умения по 20 направлениям», - указали в пресс-службе.

Сборная Подмосковья завоевала на чемпионате 23 медали. Представители Московской области стали обладателями золота по таким направлениям как мехатроника, промышленная механика и выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

Всего в чемпионате участвовали более 120 тысяч человек. В финальном этапе соревновались около 700 конкурсантов из 62 регионов страны.

Кремль Школьники Владимир Путин Студенты
17 декабря 2023, 15:18
Режиссер фильма «Жил певчий дрозд» Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни
РИА «Новости»
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Легендарный кинорежиссер и сценарист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в Telegram-канале.

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани - великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», - написал он.

Рост рассказал РБК, что Иоселиани не стало в ночь на 17 декабря. Причины смерти заслуженного деятеля искусств пока неизвестны. О дате и месте похорон тоже не сообщали.

Отар Иоселиани был лауреатом множества наград и премий. Его самые известные работы - «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Истина в вине», «И стал свет». Творения Иоселиани называют шедеврами кино, а он сам был одним их самых гениальных режиссеров ХХ века по мнению автора-составителя книги «100 великих режиссеров» Игоря Мусского.

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Он утверждал, что ему посчастливилось застать поколение прошлого века и впитать старинные традиции. Иоселиани признали заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и народным артистом Грузии.

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