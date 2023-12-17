Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией

«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других - независимо от того, именные они или нет - будут обязательно убраны», - заявил он.

Кстенин добавил, что службы борются с последствиями снегопадов в круглосуточном режиме. Дорожники расчищают магистрали и другие проезды в усиленном режиме. Мэр попросил жителей с пониманием относиться к сложностям, с которыми столкнулись все.

Глава Воронежа отдельно поблагодарил жителей, которые помогали убирать дворы в городе и раскапывать машины.

«Такое единение дорогого стоит. „Управляшки“ очень сильно подвели город и горожан», - подчеркнул он.

Сильные метели обрушились на несколько городов России. Под снежными завалами оказалась и Москва.

Высота снежного покрова в столице 17 декабря стала рекордной для этого дня за всю историю наблюдений. Но теперь в регион пришла первая оттепель, которая продержится всю неделю.