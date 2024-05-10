Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде

По словам Махини, ветерана навестил его заместитель Владимир Радул. Сам мэр убедился в телефонном разговоре, что Бондаренко чувствует себя хорошо.

Градоначальник добавил, что нужно решить некоторые бытовые вопросы, которые беспокоят ветерана. В частности, его волнует состояние лестницы возле дома.

Махиня пообещал лично приехать к Бондаренко 13 мая. Его будет сопровождать начальник профильного департамента.

Во время проведения парада Бондаренко находился на трибунах. Он ждал, что ему принесут воду, но девушку, которая несла бутылку, попросили уйти. В итоге ветерану потребовалась помощь врачей. В мэрии заявили, что не допускали на трибуну посторонних из соображений безопасности.