21 января 2024, 21:37

Мэр Саратова опровергла сообщения о подготовке нападений на школы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мэр Саратова Лада Мокроусова назвала фейком появившиеся в социальных сетях и мессенджерах сообщения о подготовке вооруженных нападений на школы города. Об этом городской чиновник написала в Telegram-канале.

По ее словам, такие сообщения распространяются, чтобы посеять панику среди жителей города.

«Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие!» - написала Мокроусова.

Мэр добавила, что правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Ранее в мессенджере Telegram появились каналы, сообщающие о подготовке вооруженных нападений на саратовские школы.

Ранее мать первоклассника из Саратова заявила, что школа попыталась скрыть избиение ее сына. Ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Сотрудники школы не вызвали скорую помощь и никуда не передали эту информацию. Следственный комитет начал проверку учебного заведения. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Мессенджеры Саратов Дети Школы
21 января 2024, 20:10
Хозяин кота Твикса раскрыл детали его пропажи из вагона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Выбросившая кота из вагона поезда проводница знала, что в вагоне везут животное. Об этом хозяин погибшего Твикса рассказал «Известиям».

Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу. Твикса перевозил его друг Евгений, однако при посадке наличие кота проверять не стали.

Однако мужчина садился в Екатеринбурге с переноской для животных, поэтому проверявшая документы проводница не могла не знать о перевозке кота. В вагоне Евгений покормил питомца, а затем пошел в туалет с переноской, чтобы поменять ему пеленку.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они знали, что кот едет с пассажиром», - пояснил собеседник издания.

На подъезде к Кирову Евгений уснул, а когда встал, понял, что Твикса в купе уже нет. Проводница рассказала мужчине, что кот якобы сам выбежал из вагона на станции.

Пассажир сразу позвонил в РЖД, где ему ответили, что не несут ответственность за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, на которого у него есть билет, но там не стали слушать.

Проводница поезда выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Твикса искали больше недели, 20 января его нашли замерзшим у железнодорожного переезда.

РЖД Коты Животные Екатеринбург Поезда
21 января 2024, 19:13
«Коммунисты России» захотели лишить Слуцкого мандата из-за предложения о Ленине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович намерен потребовать лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата. Такое предложение политик решил направить в Госдуму из-за предложения коллеги по нижней палате парламента захоронить Владимира Ленина вместе с матерью, сообщило РИА «Новости».

«Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента», - выразил уверенность Малинкович.

По его словам, теперь партия направит на имя спикера Госдумы требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его «разжигающим рознь в обществе» предложением. Также собеседник агентства указал на то, что вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, «в том числе и родными Владимира Ильича».

Слуцкий ранее высказал мнение, что тело первого главы советского правительства следует захоронить. Лидер ЛДПР напомнил, что лидер большевиков хотел быть похоронен рядом с матерью (ее могила находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге). Также политик подчеркнул, что упокоение усопшего - важный обряд для христиан и цивилизованных людей.

В воскресенье, 21, января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина. Его забальзамированное тело покоится в мавзолее в Москве на Красной площади.

Госдума РФ ЛДПР Владимир Ленин
21 января 2024, 18:22
Россиянам объяснили алгоритм действий, если купленная вещь оказалась краденой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости», что делать неудачливому покупателю в этом случае.

По его словам, у правоохранителей порой возникают вопросы к тем людям, которые уверены в своей правоте.

«Нужно быть очень осторожным, когда приобретаете товары по объявлению или с рук. В этой ситуации статус свидетеля - это минимум, если станет известно, что вещь сменила хозяина обманным путем», - сказал парламентарий.

Гаврилов отметил, что в подобной ситуации следствию необходимо предоставить всю информацию по сделке: номера телефонов, счета, банковские документы и переписки.

«Для правоохранительных органов покупатель является важным свидетелем. Однако по закону вещь все равно вернут хозяину, даже если новый владелец не знал о преступлении», - добавил он.

Ранее адвокат Александр Щербинин рассказал «360», какие риски ждут покупателей при приобретении автомобилей через посредников.

При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости» , что делать неудачливому покупателю в этом случае.

Законы Преступления Депутаты
21 января 2024, 17:59
Медвежата родились в крымском зоопарке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В зоопарке «Сказка» в Крыму произошло пополнение, на свет появились два медвежонка. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель учреждения Татьяна Алексагина.

«Можем сообщить радостную новость. В зоопарке „Сказка“ на Крещение родились два медвежонка», - сказала она.

Алексагина отметила, что малыши находятся под присмотром матери и сейчас чувствуют себя хорошо.

«Для них вольер построили в виде берлоги, поэтому увидеть молодых медвежат с медведицей смогут все посетители», - отметила представитель учреждения.

Зоопарк «Сказка» находится рядом с Ялтой в горах. Ему присвоили статус объекта природно-заповедного фонда России. Всего в зоопарке живут порядка полутора тысяч птиц и животных более ста различных видов.

В декабре в Московском зоопарке родились два детеныша капибары, пара водосвинок стала родителями в третий раз.

Крым Россия Животные Зоопарки

Новости по теме