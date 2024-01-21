Мэр Саратова опровергла сообщения о подготовке нападений на школы
Мэр Саратова Лада Мокроусова назвала фейком появившиеся в социальных сетях и мессенджерах сообщения о подготовке вооруженных нападений на школы города. Об этом городской чиновник написала в Telegram-канале.
По ее словам, такие сообщения распространяются, чтобы посеять панику среди жителей города.
«Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие!» - написала Мокроусова.
Мэр добавила, что правоохранительные органы контролируют ситуацию.
Ранее в мессенджере Telegram появились каналы, сообщающие о подготовке вооруженных нападений на саратовские школы.
Ранее мать первоклассника из Саратова заявила, что школа попыталась скрыть избиение ее сына. Ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Сотрудники школы не вызвали скорую помощь и никуда не передали эту информацию. Следственный комитет начал проверку учебного заведения. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.