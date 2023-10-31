«Меня лучше всего убрать». Депутат Власов навал возможного заказчика его увольнения из ГД

Парламентарий считает, что руководитель политического объединения захотел лишить его мандата из-за «большой активности». Власов отметил, что между членами ЛДПР часто возникают разногласия и конфликты.

«Я „плохой“! Потому что постоянно хожу и постоянно задаю вопросы ненужные. И меня лучше всего убрать», - заявил депутат.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пришла к выводу, что оснований для прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова достаточно. Оба парламентария более 30 дней не появлялись на заседаниях комиссий, в которые они входят.

О намерениях впервые лишить полномочий сразу двух парламентариев стало известно 31 октября. В комиссию ГД по этике обратилась комиссия по регламенту, где состоит Власов, представляющий ЛДПР.