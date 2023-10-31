«Меня лучше всего убрать». Депутат Власов навал возможного заказчика его увольнения из ГД
Депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий может быть заказчиком его увольнения из ГД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Парламентарий считает, что руководитель политического объединения захотел лишить его мандата из-за «большой активности». Власов отметил, что между членами ЛДПР часто возникают разногласия и конфликты.
«Я „плохой“! Потому что постоянно хожу и постоянно задаю вопросы ненужные. И меня лучше всего убрать», - заявил депутат.
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пришла к выводу, что оснований для прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова достаточно. Оба парламентария более 30 дней не появлялись на заседаниях комиссий, в которые они входят.
О намерениях впервые лишить полномочий сразу двух парламентариев стало известно 31 октября. В комиссию ГД по этике обратилась комиссия по регламенту, где состоит Власов, представляющий ЛДПР.