Меньше половины релокантов вернулись в Россию

Росстат заявлял, что в 2022 году уезжали 668,4 тысячи человек. Компания «Финион», которая специализируется на оформлении вида на жительство за рубежом, опросила 2,7 тысячи клиентов и выяснила, что примерно 40% релокантов вернулись. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявлял о половине приехавших обратно. Аналитики HeadHunter проследили смену страны пребывания в резюме и заявили о 26% вернувшихся. Таким образом, от 170 до 330 тысяч россиян снова оказались дома.

Директор «Финиона» Вячеслав Картамышев и глава департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина связали это с ужесточением правил пребывания и получения вида на жительство в других странах, например, Болгарии, Армении, Киргизии. Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко допустила, что причиной возвращения стали проблемы с трудоустройством. Не все могли работать удаленно или переехали по рабочей визе.

Каждый пятый россиянин призвал не пускать релокантов обратно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России предателями и заявил, что их не ждут.