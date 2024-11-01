Меньше пива за те же деньги. Переход на банки по 0,45 литра ударит по любителям пенного

По словам специалиста, трудности могут возникнуть лишь на этапе переустройства линии выпуска. В остальном же производители будут работать как и прежде. Переход с баночек объемом 0,5 литра на 0,45 в первую очередь скажется на потребителях.

«Объем уменьшится, а цены останутся прежними, потому что у нас так не принято, все ставят те же цены, которые и были до этого. Просто потребитель будет получать, к сожалению, меньше пива. Это касается и других продуктов, и энергетиков», - объяснил Кирилл Селин.

По мнению экономиста Александра Разуваева, продажа напитков в банках по 0,45 литра выгодна и производителям, и торговым сетям. Эксперт добавил, что потребители в любом случае не откажутся от покупки того, что им нравится.