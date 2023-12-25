Менеджер банка в Екатеринбурге случайно заморозила деньги клиента перед Новым годом

Недвижимость продавала жительница Екатеринбурга и ее мать. Так как комнату они купили в ипотеку, жилье находилось в залоге у банка. Владельцы недвижимости договорились с покупательницей, что та погасит ипотеку и выплатит остальные деньги продавцу.

Женщина пришла в банк с наличными и стала оформлять погашение ипотеки. Сотрудница банка во время этой процедуры ошиблась и не погасила кредит владелицы недвижимости, заблокировав деньги клиента.

«В итоге вместо счета аккредитива менеджер открыла другой счет, по которому все средства перечисляются мне, а не часть за ипотеку. Поэтому Росреестр приостановил сделку, так как комната в залоге у банка», - рассказала хозяйка комнаты.

В банке ей предложили расторгнуть договор оказания услуг через сервис безопасных расчетов. По словам женщины, деньги в этом случае вернутся уже после нового года.

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