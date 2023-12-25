25 декабря 2023, 10:31

Менеджер банка в Екатеринбурге случайно заморозила деньги клиента перед Новым годом

РИА «Новости»
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Менеджер банка допустила ошибку, из-за которой сорвалась сделка по продаже комнаты в Екатеринбурге. Об этом сообщил E1.ru.

Недвижимость продавала жительница Екатеринбурга и ее мать. Так как комнату они купили в ипотеку, жилье находилось в залоге у банка. Владельцы недвижимости договорились с покупательницей, что та погасит ипотеку и выплатит остальные деньги продавцу.

Женщина пришла в банк с наличными и стала оформлять погашение ипотеки. Сотрудница банка во время этой процедуры ошиблась и не погасила кредит владелицы недвижимости, заблокировав деньги клиента.

«В итоге вместо счета аккредитива менеджер открыла другой счет, по которому все средства перечисляются мне, а не часть за ипотеку. Поэтому Росреестр приостановил сделку, так как комната в залоге у банка», - рассказала хозяйка комнаты.

В банке ей предложили расторгнуть договор оказания услуг через сервис безопасных расчетов. По словам женщины, деньги в этом случае вернутся уже после нового года.

Ранее мошенники вынудили жительницу Москвы продать свою квартиру. Аферисты заставили пенсионерку передать им вырученные за жилье 13,5 миллиона рублей через курьера.

Банки Недвижимость Екатеринбург Ипотека Деньги Новый год
25 декабря 2023, 09:13
Действие параллельного импорта в России продлили на 2024 год
Unsplash
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Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом <…> постепенного уменьшения с точки зрения перечня и номенклатуры», - сообщил он.

По словам Мантурова, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества и объемов или иностранные поставщики «просят исключить их из перечня, возвращаясь».

Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров из-за рубежа через альтернативные каналы. Механизм легализовали в марте 2022 года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» анонсировала уменьшение количества автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, вдвое. Показатель снижается уже сейчас, поскольку россияне все чаще приобретают китайские машины.

Машины Денис Мантуров
25 декабря 2023, 08:30
Бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти иссяк
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Бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей практически исчерпался. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, на такие сделки зарезервировали 300 миллиардов рублей. Из них минимум 250 миллиардов направили на 86 самолетов «Аэрофлота», полученных в операционный лизинг.

Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными собственниками, самолеты которых остались в России после введения санкций. Сейчас в ФНБ осталось всего 3,5 миллиарда на эти цели. Всего удалось выкупить 150 самолетов, в том числе 45 - авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

«Аэрофлот» получил 10 самолетов благодаря средствам из ФНБ еще в начале 2023 года. За этим последовала еще серия сделок.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение выпуска отечественных самолетов до тысячи единиц к 2030 году. Он констатировал, что парк российской авиации перегружен иностранными самолетами.

Авиация Самолеты
25 декабря 2023, 07:51
Россия в 16 раз перевыполнила годовой план по приватизации
РИА «Новости»
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Российским властям удалось перевыполнить план приватизации на 2023 год в 16 раз. Об этом «Известиям» рассказали в Росимуществе.

Вместо планируемых 1,8 миллиарда федеральный бюджет получил 28,9 миллиарда рублей. Только от продажи корпоративных активов поступило 27,3 миллиарда, еще 1,6 миллиарда - от реализации имущества государственной казны.

Как уточнил изданию глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов, значительно увеличить показатели помогли две крупные сделки: продажа компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», в Петербурге и продажа акций «Кучуксульфата» в Алтайском крае. Каждая из сделок оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.

Российские власти рассматривают приватизацию как один из возможных источников пополнения бюджета, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать организацию в числе прочих госкомпаний.

Бюджет России Сбербанк Россия Бизнес Антон Силуанов
25 декабря 2023, 03:33
Россия опередила Запад по производству вооружений
РИА «Новости»
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Производство вооружений в России опередило западные страны. Заданный высокий темп сбавлять никто не собирается. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в разговоре с РИА «Новости».

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада», - отметил Мантуров.

По его словам, у России есть понимание, куда нужно двигаться дальше. Стране необходимо восполнять запасы и не снижать заданный темп производства.

Глава министерства подчеркнул, что не хотел бы отвечать за страны Запада в вопросе, «насколько им хватит духу». Пока Россия движется с определенным опережением.

В начале декабря Мантуров вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым передал первую партию автомобилей УАЗ «Патриот» российским бойцам. В общей сложности военнослужащие в зоне СВО получат 1,5 тысячи машин.

Бюджет России Сбербанк Россия Бизнес Антон Силуанов

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