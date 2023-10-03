Мемориальную доску генерал-полковнику Уткину открыли на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы, в Черемушках, открыли мемориальную доску почетному гражданину столицы, генерал-полковнику Борису Уткину. Ее установили на фасаде дома, в котором жил ветеран на протяжении 30 лет. Доску можно увидеть по адресу: Новочеремушкинская улица, дом № 60, корпус 2. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Мемориальная доска появилась на доме, где Борис Павлович прожил больше 30 лет. На ней он изображен в парадной военной форме, читающим книгу. В верхнем правом углу располагается знак „Почетный гражданин города Москвы“, врученный мэром в день 100-летия ветерана», - рассказал он.
Кроме того, что Уткин всю жизнь посвятил военному делу, он является автором многих книг. Это, например, «Победа: свершения отцов, долг сыновей», «Маршал Советского Союза Огарков», «Дивизион, к бою!», «60-летию Победы: опыт победителей - защитникам Отечества».
Ранее памятную доску в честь советского летчика Петра Остапенко открыли в Жуковском. Торжественное мероприятие состоялось в 95-летие со дня рождения Героя Советского Союза.