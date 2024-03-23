23 марта 2024, 15:12

Мемориал организовали в Химках после теракта в Crocus City Hall

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В Химках в сквере имени Марии Рубцовой появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Crocus City Hall. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Церемония возложения цветов состоялась в сквере имени Марии Рубцовой. Мемориал организовали у памятника «Сестра милосердия». Судя по видео, люди приносят не только цветы. На месте стоят свечи. У памятника появилось множество детских игрушек. Также там разместили таблички, на которых написано «Химки скорбят со всей страной. Подмосковье. Crocus City Hall. 22.03.2024».

К мемориалу пришли волонтеры.

Теракт произошел в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Преступники ворвались в здание и открыли огонь по людям, устроив при этом пожар.

Жертвами теракта , по последним данным, стали 115 человек.

Нескольких подозреваемых уже задержали. Злоумышленники пытались сбежать, однако их поймали в Брянской области.

Химки Памятники Цветы Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:39
Свыше 2 тысяч москвичей решили сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall
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В Москве более двух тысяч человек сдадут кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим», - отметили в ведомстве.

Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

К акции по сдаче крови присоединилось и Подмосковье. В Московский областной центр крови с самого утра 23 марта потянулись неравнодушные. Люди приезжали из Реутова , Балашихи , других округов и даже из близлежащих регионов. Только за первый час работы центр принял более 600 доноров-добровольцев.

В подмосковном Минздраве пообещали продлить время работы - желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall будут принимать до последнего, хотя запасы крови достаточные.

Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:11
Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье
Global Look Press
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В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с терактом в Московской области. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в Кузбассе 23, 24 и 25 марта отменят, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в эти дни на радио и телевидении не будет развлекательных передач.

«В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций», - добавил Цивилев.

Из-за трагедии отменили матч сборных России и Парагвая, намеченный на 25 марта. На выставке «Россия» 23 и 24 марта не будет культурно-развлекательных мероприятий. Массовые мероприятия - концерты, театральные показы, спортивные состязания - в эти даты отменили в Воронежской области. Массовых развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры не будет по всей России.

Жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Еще более 100 посетителей пострадали.

Телевидение Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 13:36
Психолог рассказал, как побороть панику в кризисных ситуациях
Unsplash
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Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, которые пришли послушать музыкантов. Погибли, по последним данным, 115 человек. В такие моменты паника мешает взять себя в руки и продумать, как выбраться из сложившейся ситуации. Психолог Артемий Сибирский рассказал «360», как вести себя во время подобных ситуаций.

«Первое и самое важное правило - не поддаваться общей панике и не впадать в панику. Звучит просто, на самом деле это несколько сложнее. <…> Самое важное - это начать дышать, сделать несколько глубоких вдохов и выходов и посмотреть на ситуацию трезво», - отметил он.

Психолог отметил, что нужно понять, угрожает ли что-то жизни в данный момент. Если нет, то стоит выйти на связь со всем близкими и родными и убедиться, что они тоже находятся в безопасности. Это поможет меньше паниковать здесь и сейчас.

Также важно не забывать о других людях. Окружающим тоже нужна помощь.

«Важно помочь им успокоиться, дав им такую же инструкцию - хотя бы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, оценить ситуацию относительно собственной безопасности и своих близких. Это очень важно», - подчеркнул психолог.

Дальше необходимо следить за новостным фоном, чтобы понять, что именно происходит вокруг. Возможны ли какие-то риски для жизни. Если их нет, то человек может находиться в состоянии спокойствия в минимальной панике и спокойно помогать другим - тем, кто действительно нуждается в вашей помощи.

Он призвал не бояться само состояние паники, а «найти с ней общий язык». Для этого не стоит забывать о дыхательной практике, которая поможет получить спокойствие и трезво смотреть на ситуацию.

Правила Психология Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 12:47
Запасы крови для пострадавших при теракте в Подмосковье оказались достаточными
РИА «Новости»
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Пострадавшие при теракте в Московской области обеспечены достаточными запасами крови, рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Об этом сообщило РИА «Новости».

Московский областной центр крови увеличил время работы и при необходимости будет работать до последнего донора. Множество жителей пожелали сдать кровь, чтобы помочь раненым при атаке на Crocus City Hall. Только за первый час работы центры крови Подмосковья приняли более 600 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте теракта. Кроме того, по последним данным, огонь еще не удалось полностью ликвидировать.

Стрельба и пожар в Crocus City Hall произошли вечером 22 марта. Люди собрались на концерт группы «Пикник». Как выяснила ФСБ, нападение тщательно спланировали. Погибли более 90 человек , пострадали свыше 100. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Она уточнила, что обеспечение пациентов кровью стабильно.

Стрельба в Crocus City Hall

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