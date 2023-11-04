Меликов призвал дагестанцев не позволять собой манипулировать

В Сети снова распространяются призывы к новым беспорядкам, отметил глава региона. По его словам, провокаторы пытаются вывести молодежь на улицы под различными предлогами.

«Призываю всех моих земляков - мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев - не давать манипулировать собой», - написал Меликов.

Он подчеркнул, что провокаторы хотят ослабить Россию. Однако дагестанцы не должны становиться послушными куклами в руках тех, кто несет ответственность за гибель соотечественников в зоне спецоперации и детей в Палестине, заключил глава региона.

В СМИ распространяется документ МВД об усилении полицейского патруля 5 ноября в Дагестане. Именно в этот день в регионе планировались новые протестные акции. Однако подлинность указа правоохранительных органов не подтверждена.