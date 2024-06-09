Мегаливень пообещали москвичам в День России

По словам синоптика, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года - тогда 12 июня выпало 34,1 миллиметра осадков. Кроме того, в среду в Москве прогнозируют сильную грозу с градом. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 21:00, возможны подтопления.

Тишковец сообщил, что, начиная с понедельника, в течение пяти дней, в столице выпадет около 100 миллиметров осадков - 130% месячной нормы осадков. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный».

Температура днем в Москве на предстоящей неделе составит от +20 до +25 градусов, в ночное время суток она будет колебаться от +13 до +18 градусов, заключил синоптик.

Синоптики ранее прогнозировали на Ставрополье дожди и жару до +34 градусов.