МегаФон ускорил интернет для жителей Московской области

Специалисты заменили радиорелейные линии, поэтому теперь оборудование имеет более высокую пропускную способность - до трех гигабит в секунду. Инженеры провели модернизацию в одиннадцати городских округах: Наро-Фоминске, Шатуре, Пушкине, Орехово-Зуеве, Истре, Ногинске, Егорьевске, Мытищах, Рузе, Сергиевом Посаде и Щелкове.

Средняя скорость составит 45 мегабит в секунду, что позволит абонентам быстро скачивать файлы и смотреть кино в высоком разрешении. По информации МегаФона, с начала весны поток мобильного трафика в вышеперечисленных округах растет.

В Сергиево-Посадском округе он увеличивается на 10% и доходит почти до 400 терабайт в месяц. Этот показатель растет из-за увеличения потока туристов, потому что Сергиев Посад входит в города «Золотого кольца» России.

«Теперь абоненты МегаФона, кто „мигрирует“ в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В конце декабря компания также поменяла оборудование на юге Новой Москвы. Модернизация 50 базовых станций улучшит качество связи в 10 населенных пунктах, в том числе в поселке Коммунарка.