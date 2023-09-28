«МегаФон» собрал сразу 6 российских видеосервисов в одной подписке

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Две популярные площадки добавились к видеосервисам, уже входившим в «МегаКино»: «Иви», Okko, Start и Premier. Стоимость подписки после расширения не изменилась. Принцип работы тоже остался прежним: зрители могут единовременно пользоваться одним онлайн-кинотеатром из шести и при желании переключаться на другие сервисы.

По оценке J’son & Partners за 2022 год, шесть платформ, входящих в «МегаКино», занимают около 54% российского рынка по объему выручки и более 40% - по количеству подписчиков.

«Мы рады, что к нашей подписке „МегаКино“ присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видео-контента, при этом цена такой подписки - как если бы он платил только за один видеосервис», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Wink входит в первую тройку российских видеосервисов по количеству подписчиков и объединяет онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. В эксклюзивной линейке контента Wink Originals представлено свыше 20 проектов, например, «Фишер», «Балет», «Ухожу красиво», «Мерзлая земля», «Актрисы». В подписку «МегаКино» от Wink вошли более 120 телеканалов, в том числе архив ТВ-передач, а также 27 тысяч фильмов и сериалов.

Сервис more.tv стал лидером по выручке от продажи прав на контент под брендом more originals. Под ним вышли сериалы «Библиотекарь», «Трудные подростки», «Чики» и другие проекты. Благодаря платформе зрители могут смотреть эксклюзивный контент Hulu - стримингового сервиса, принадлежащего The Walt Disney Company. В подписке «МегаКино» от more.tv доступен 131 ТВ-канал, а также семь тысяч фильмов и сериалов.