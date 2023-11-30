МегаФон модернизировал более 570 базовых станций от МКАД до ЦКАД

В Москве завершили приемную кампанию на конкурс «Доброе сердце столицы». За период с 27 октября по 19 ноября на него подали около 800 заявок более чем 25 тысяч волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Больше всего анкет - 286 - получено в номинации „Я - волонтер“. Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике», - рассказала она.

Конкурс представили в трех направлениях: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В каждом из них - несколько номинаций. Больше всего заявок зарегистрировали в такой, как «Добрая команда. Школа».

Кроме этого, по результатам мероприятия призы и поощрения получат не только победители, но и те, кто помогал в социальных проектах. Это, как отметили НКО, 143 волонтера. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Волонтеры Москвы не только участвуют в крупных мероприятиях города, но и проводят различные акции для всех горожан. Например, в столице стартовал экологический проект «Накорми птицу».

Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых.