МегаФон модернизировал более 570 базовых станций от МКАД до ЦКАД
МегаФон модернизировал в Московской области свыше 570 базовых станций, что позволило значительно повысить скорость передачи данных для жителей на обширном участке от МКАД до ЦКАД. Работы прошли в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2G, в современный стандарт LTE.
Летом 2023 года в ходе первого этапа работ специалисты МегаФона спроектировали новый частотно-территориальный план области, где проходил рефарминг. Дополненная новым диапазоном LTE-1800 сеть позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях: жители Подмосковья получили возможность смотреть фильмы и стримить в высоком разрешении, пересылать объемные файлы. Объем пакетного интернет-трафика вырос на 20%, а скорость загрузки данных на абонента - более чем на 18%.
Осенью 2023 года МегаФон также модернизировал сеть на ЦКАД протяженностью 336,5 километра. Благодаря новому оборудованию абоненты могут выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с. В общей сложности услугами компании «МегаФон» пользуются в России 75,8 миллиона клиентов.